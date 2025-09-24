Исхак Дар: Баку и Исламабад по-прежнему едины в стремлении к укреплению отношений

Азербайджан и Пакистан по-прежнему привержены укреплению и углублению партнерства между странами.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар написал на своей странице в Х.

Дипломат отметил, что в кулуарах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Здорово пообщаться с моим братом и другом министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в кулуарах ГА ООН. Пакистан и Азербайджан по-прежнему привержены укреплению и углублению нашего партнерства", - подчеркнул пакистанский министр.

