ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран

ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран

ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран

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Многие жители западных стран недостаточно осведомлены об исламе и священной книге мусульман — Коране и зачастую именно недостаток знаний способствует распространению исламофобии в этих регионах. Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра диалога цивилизаций Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Халид Фаталрахман на международной научной конференции в Баку на тему "Исламофобия в центре внимания: разоблачение предвзятости, разрушение стигм". По его словам, для борьбы с этим явлением необходима масштабная просветительская работа. "Исламофобия влияет не только на религиозный выбор, но и на мышление людей. В ряде западных стран ситуация с исламофобией напоминает о горьких событиях эпохи крестовых походов. Проблема действительно серьезная", — подчеркнул представитель ИСЕСКО. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке ICESCO: Situation with Islamophobia is really serious in some Western countries