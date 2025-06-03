ИСЕСКО и Фонд Гейдара Алиева учредили премию в честь Хуршудбану Натаван

ИСЕСКО и Фонд Гейдар Алиева учредили премию в честь Хуршудбану Натаван

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Фонд Гейдара Алиева объявили об учреждении премии "Натаван" в честь азербайджанского общественного деятеля Хуршудбану Натаван.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ИСЕСКО.

Отмечается, что премией будут награждать лица, внесшие вклад в "достижения в области продвижения и популяризации передового опыта в сфере управления и сохранения культурного наследия в исламском мире".

В пресс-релизе поясняется, что эффективное сохранение и управление наследием оказывает глубокое влияние на самосознание людей и гарантирует будущим поколениям сохранение наследия, которым можно гордиться.

"Учитывая текущие проблемы в мире, вызванные неустойчивым развитием, конфликтами и изменением климата, человечество сталкивается со многими вызовами, которые угрожают наследию мира", - говорится в сообщении.

По информации ИСЕСКО, в связи с быстрыми и многочисленными вызовами, необходимо создать среду, которая поощряет инновационное и технологически обоснованное мышление, чтобы обеспечить сохранение наследия в исламском мире для нынешнего и будущих поколений.

Отмечается, что премия признает и продвигает передовой опыт в области сохранения и управления материальным наследием, а также способствует популяризации и признанию наследия в исламском мире.

"Она поощряет выдающиеся инициативы, которые обеспечивают сохранение памяти и прославление лучших образцов наследия в нашем мире. Ее цель — выделить инновационные практики в области сохранения и управления наследием с точки зрения используемых навыков, а также социального и экономического воздействия проекта на локальные сообщества", - говорится в пресс-релизе.

Премия будет включать в себя денежное вознаграждение в размере $30 тыс. по индивидуальному проекту и $100 тыс. для совместного проекта.

Критериями, которым должен соответствовать проект для получения награды "Натаван", являются: его реализация в одном из государств-членов ИСЕСКО, проект должен возглавляться одной из стран-участниц ИСЕСКО, он должен быть рассчитан в течение 3 лет.

Также отмечается, что награждены могут быть как организации, учреждения, так и специалисты, архитекторы, консерваторы, кураторы.

По условиям, крайний срок подачи проектов для получения награды - 30 сентября, 1 февраля 2026 года будет объявлен шорт-лист выбранных проектов, 18 апреля - объявление победителей, 1 июля 2026 года - публикация лучших проектов и объявление о награждении.