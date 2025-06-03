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ИСЕСКО и Фонд Гейдара Алиева учредили премию в честь Хуршудбану Натаван

ИСЕСКО и Фонд Гейдара Алиева учредили премию в честь Хуршудбану Натаван ИСЕСКО и Фонд Гейдар Алиева учредили премию в честь Хуршудбану Натаван
Внешняя политика
3 июня 2025 г. 12:14
ИСЕСКО и Фонд Гейдара Алиева учредили премию в честь Хуршудбану Натаван

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Фонд Гейдара Алиева объявили об учреждении премии "Натаван" в честь азербайджанского общественного деятеля Хуршудбану Натаван.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ИСЕСКО.

Отмечается, что премией будут награждать лица, внесшие вклад в "достижения в области продвижения и популяризации передового опыта в сфере управления и сохранения культурного наследия в исламском мире".

В пресс-релизе поясняется, что эффективное сохранение и управление наследием оказывает глубокое влияние на самосознание людей и гарантирует будущим поколениям сохранение наследия, которым можно гордиться.

"Учитывая текущие проблемы в мире, вызванные неустойчивым развитием, конфликтами и изменением климата, человечество сталкивается со многими вызовами, которые угрожают наследию мира", - говорится в сообщении.

По информации ИСЕСКО, в связи с быстрыми и многочисленными вызовами, необходимо создать среду, которая поощряет инновационное и технологически обоснованное мышление, чтобы обеспечить сохранение наследия в исламском мире для нынешнего и будущих поколений.

Отмечается, что премия признает и продвигает передовой опыт в области сохранения и управления материальным наследием, а также способствует популяризации и признанию наследия в исламском мире.

"Она поощряет выдающиеся инициативы, которые обеспечивают сохранение памяти и прославление лучших образцов наследия в нашем мире. Ее цель — выделить инновационные практики в области сохранения и управления наследием с точки зрения используемых навыков, а также социального и экономического воздействия проекта на локальные сообщества", - говорится в пресс-релизе.

Премия будет включать в себя денежное вознаграждение в размере $30 тыс. по индивидуальному проекту и $100 тыс. для совместного проекта.

Критериями, которым должен соответствовать проект для получения награды "Натаван", являются: его реализация в одном из государств-членов ИСЕСКО, проект должен возглавляться одной из стран-участниц ИСЕСКО, он должен быть рассчитан в течение 3 лет.

Также отмечается, что награждены могут быть как организации, учреждения, так и специалисты, архитекторы, консерваторы, кураторы.

По условиям, крайний срок подачи проектов для получения награды - 30 сентября, 1 февраля 2026 года будет объявлен шорт-лист выбранных проектов, 18 апреля - объявление победителей, 1 июля 2026 года - публикация лучших проектов и объявление о награждении.

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Версия на английском языке ISESCO and Heydar Aliyev Foundation establish prize in honor of Khurshidbanu Natavan
Версия на азербайджанском языке ICESCO və Heydər Əliyev Fondu Xurşudbanu Natəvanın şərəfinə mükafat təsis ediblər

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