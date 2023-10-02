Ирландский политик: Азербайджан восстановил свою законную территорию, это его право

Азербайджан восстановил свою законную территорию, что является правом этой страны.

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и вернул себе ранее оккупированные земли.

Как сообщает Report со ссылкой на Irish Independent, об этом заявил бывший сенатор Терри Лейден, который сопровождал парламентскую делегацию Азербайджана во время поездки в Дублин на Европейской конференции спикеров парламентов.

"Они вернули себе свою законную территорию, что является их правом. Если бы восточный Донегол был оккупирован британцами или колонизаторами, что бы мы сделали?" - сказал он.

Спикер нижней палаты парламента Шон О'Фарил попросил депутатов оказать теплый прием азербайджанской делегации во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Он отметил, что абсолютно привержен территориальной целостности стран и мирному разрешению любых споров.

"Мы уважаем территориальную целостность и абсолютно привержены защите и поощрению прав человека. Мое желание состояло в том, чтобы найти мирное решение возникшей ситуации", - отметил О'Фарил.