О нас

Ирландский политик: Азербайджан восстановил свою законную территорию, это его право

Ирландский политик: Азербайджан восстановил свою законную территорию, это его право Азербайджан восстановил свою законную территорию, что является правом этой страны.
Внешняя политика
2 октября 2023 г. 10:13
Ирландский политик: Азербайджан восстановил свою законную территорию, это его право

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и вернул себе ранее оккупированные земли.

Как сообщает Report со ссылкой на Irish Independent, об этом заявил бывший сенатор Терри Лейден, который сопровождал парламентскую делегацию Азербайджана во время поездки в Дублин на Европейской конференции спикеров парламентов.

"Они вернули себе свою законную территорию, что является их правом. Если бы восточный Донегол был оккупирован британцами или колонизаторами, что бы мы сделали?" - сказал он.

Спикер нижней палаты парламента Шон О'Фарил попросил депутатов оказать теплый прием азербайджанской делегации во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Он отметил, что абсолютно привержен территориальной целостности стран и мирному разрешению любых споров.

"Мы уважаем территориальную целостность и абсолютно привержены защите и поощрению прав человека. Мое желание состояло в том, чтобы найти мирное решение возникшей ситуации", - отметил О'Фарил.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Irish politician: Azerbaijan reclaimed its rightful territory, which is its right

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi