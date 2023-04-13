Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон

Обструкционистское поведение [преднамеренное затягивание чего-либо] Армении приводит к постоянным смертям как азербайджанцев, так и самих армян.

Обструкционистская позиция Армении по мирным переговорам, затягивание подписания соглашения с Азербайджаном ведет к тому, что продолжают гибнуть люди, причем с обеих сторон, как азербайджанцы, так и сами армяне.

Об этом Report заявил ирландский историк и политолог Патрик Волш (Patrick Walsh).

По его словам, отсутствие результатов мирного урегулирования означает, что между двумя странами до сих пор сохраняется состояние войны - в той или иной форме.

П.Волш добавил, что люди продолжают гибнуть, и в этом нет никакого смысла.

"Армянская позиция заключается в том, чтобы затягивать переговоры как можно дольше, уклоняясь от неизбежного - подписания мирного соглашения. Отчасти это - нежелание смириться с реальностью поражения во Второй карабахской войне в 2020 году и признать Карабах частью Азербайджана", - отметил он.

По мнению эксперта, такое поведение Армении также связано с надеждой, что другие страны, к примеру Россия, Иран, США или ЕС, помогут им как-то разрешить ситуацию.

"Ереван надеется на то, что постоянно меняющаяся геополитическая ситуация в мире каким-то образом приведет к появлению союзника, который предотвратит неизбежное. Но это действительно напрасная надежда, и она является одной из причин такого обструкционистского поведения", - заключил Патрик Волш.