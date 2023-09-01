Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания

Армения рассматривает все возможные варианты, чтобы привлечь внимание международного сообщества к ситуации вокруг Карабаха, одним из которых может стать военная конфронтация.

Армения прибегает к любым методам для привлечения внимания международного сообщества к Карабаху, в том числе и военной конфронтации.

Об этом Report заявил ирландский историк и политолог Патрик Волш (Patrick Walsh).

Эксперт напомнил, что попытка Армении интернационализировать вопрос, инициировав обсуждение в Совбезе ООН, оказалась безуспешной. Было очевидно, что СБ ООН не собирается соглашаться с терминологией "блокада" или "геноцид" относительно ситуации в Карабахском регионе, сказал он.

"Тот факт, что Азербайджан предложил альтернативный маршрут [дорога Агдам-Ханкенди] для обеспечения всех потребностей армян в Карабахе, также нарушил планы Армении разыграть "драму о блокаде" перед наблюдателями ЕС", - сказал Волш.

По словам Волша, армяне продолжают также попытки втянуть в конфликт российских миротворцев, временно дислоцированных в Карабахе.

"Совсем недавно армянское издание Massispost заявило, что Армения должна рассматривать переговорный процесс [между Баку и Ереваном] как возможность оттянуть время и восстановить свой военный потенциал на случай возобновления конфликта", - сказал он.

Волш подчеркнул, что Армения поочередно примеряет на себя роль жертвы, когда пытается использовать Запад в военных провокациях, и агрессора, когда чувствует себя достаточно сильной.

"Это цикл, который повторялся снова и снова на протяжении всей истории Армении. Очевидно, Ереван никогда не сможет отказаться от этого сценария", - сказал он.

Напомним, что с утра 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергают обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении из стрелкового оружия различного калибра, минометов, артиллерийских установок и ударных БПЛА.