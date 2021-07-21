Ирина Верещук: Оборонное сотрудничество Украины, Азербайджана и Турции станет актуальным

Курс на НАТО закреплен у нас в Конституции. Когда Украина вступит в НАТО пока точно неизвестно, но я думаю речь идет о годах, не о десятилетиях.

"Курс на НАТО закреплен у нас в Конституции. Когда Украина вступит в НАТО пока точно неизвестно, но я думаю речь идет о годах, не о десятилетиях".

Об этом восточноевропейскому бюро Rеport рассказала председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады Украины Ирина Верещук.

По ее словам, несмотря на противодействие России, мир меняется, а у Украины, к сожалению, нет альтернатив членству в НАТО для обеспечения своей долгосрочной безопасности.

"Касательно форматов сотрудничества со стратегическими партнерами, то работают как многосторонние, так и двусторонние форматы. За последние полтора года Украина инициировала три новых международных формата взаимодействия в Балтийско-Черноморском регионе: Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой и украинско-турецкая "Квадрига". В последнем случае речь идет о регулярных встречах министров обороны и министров иностранных дел Украины и Турции.

Поскольку и Азербайджан, и Турция являются нашими стратегическими партнерами, возможно когда-то станет актуальным политическое и оборонное сотрудничество в треугольнике Украина-Азербайджан-Турция", - заключила Верещук.