Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти

Интервью восточноевропейского бюро Report с председателем Львовского областного совета Ириной Гримак

Интервью восточноевропейского бюро Report с председателем Львовского областного совета Ириной Гримак

- В Украине, которая является парламентской страной, представляемый вами регион имеет ведущее и стратегическое значение. На каком уровне находится деятельность областного совета с этой точки зрения, и в какой степени он оправдывает себя в сотрудничестве с зарубежными странами, в том числе с Азербайджаном? Чего, возможно, не хватает этому сотрудничеству?

- Позвольте прежде всего, поблагодарить за возможность донести широкой азербайджанской аудитории информацию об Украине и Львовской области и выразить искреннее уважение вашей стране и азербайджанскому народу. Несмотря на то, что Львов и Баку разделяют более двух с половиной тысяч километров, наши страны и народы связаны многими прочными нитями дружбы и сотрудничества, а также в их судьбе можно найти параллели и моменты, которые позволяют нам хорошо понимать друг друга.

Львовская область всегда играла и продолжает играть важную роль в утверждении традиций украинской государственности. Благодаря пассионарности жителей нашего региона в 2014 году нашему государству удалось сделать окончательный стратегический выбор в пользу европейских политических ценностей. Сегодня этот выбор внутри страны уже никем не оспаривается, а стремление Украины развиваться именно как часть европейского сообщества отображено в Конституции и в законах нашей страны.

Однако в реальной жизни между декларацией о намерениях и их практической реализацией часто лежит непростой и сложный путь. Чтобы действительно стать современной успешной страной Украина реализует масштабные реформы. Украинский народ также ведет непримиримую борьбу за свою территориальную целостность, так как не всем нашим соседям нравятся изменения, которые происходят в нашей стране.

Украинские реформы, несмотря на все трудности, демонстрируют позитивную динамику, в том числе благодаря международной поддержке друзей и партнёров Украины, среди которых мне очень приятно назвать Азербайджан.

К сожалению, бушующая уже второй год на нашей планете пандемия привела к резкому сокращению международных контактов на всех уровнях. Украинско-азербайджанские отношения не стали исключением. Но невольно возникшая пауза также позволила нам переосмыслить предыдущий опыт и остро понять ценность международного сотрудничества для развития региона.

- Львов - один из регионов, который больше всего пострадал от пандемии, он также богат природными ресурсами и возможностями. Какие региональные законопроекты были приняты областным советом для защиты этих областей от социально-экономических последствий пандемии? Какие вопросы в настоящее время выносятся на рассмотрение?

- Для Львовского областного совета с момента начала пандемии приоритетом в его работе стало не просто развитие системы медпомощи населению, а ее готовность реагировать на вызовы, связанные с коронавирусом. Сложность ситуации заключалась также в том, что в Украине в тот момент на государственном уровне не была завершена реформа здравоохранения. Поэтому облсоветы как высшие органы местного самоуправления в регионах, были обязаны "подставить плечо" государству. Львовский облсовет в этом году разработал специальную комплексную Программу поддержки системы здравоохранения. На ее реализацию выделены значительные финансовые ресурсы. Это позволило нам в кратчайшие сроки подготовить больницы, оснастить их необходимым оборудованием, медикаментами, модернизировать спецтранспорт. Я очень надеюсь, что этой зимой медицина Львовской области готова ко всем сценариям борьбы с пандемией.

Другим не менее важным вызовом для нас стала разработка мероприятий, направленных на помощь нашим людям в преодолении негативных социально-экономических последствий пандемии. Львовский областной совет учредил несколько программ, направленных на оказание поддержи социально незащищенным категориям населения. Для активных граждан и бизнеса мы регулярно проводим конкурсы микро- и макро-проектов. Этот механизм позволяет нам отобрать и финансировать инициативы, направленные на эффективное преодоление негативных последствий пандемии на местах. Наши подразделения также оказывают активную информационную, консультативную и образовательную поддержку всех инициатив, которые реализуются в нашей области.

Отдельно хочу остановиться на необходимости активизации международного регионального сотрудничества. Международные инвестиции в нашу экономику выступают мощным фактором ее выхода из кризиса, вызванного пандемией. Позвольте, пользуясь случаем, обратиться к представителям бизнеса Азербайджана и пригласить их к реализации проектов во Львовской области. Несмотря на негативные тенденции, связанные с пандемией, в прошлом году около 50 предприятий нашего региона экспортировали свою продукцию в Азербайджан, на Львовщине успешно работают 12 компаний с азербайджанским капиталом, в том числе государственная компания SOCAR. Развитию украинско-азербайджанских бизнес-отношений способствует регулярное авиасообщение между Львовом и Баку.

- Учитывая, что Украина в целом находится в процессе реформ, как областной совет участвует в этом процессе с точки зрения своей деятельности во Львове?

- Для регионов Украины одна из самых определяющих реформ - это реформа децентрализации. Она глубоко правильная по своей сути, так как направлена на повышение роли местного самоуправления, раскрытие потенциала и энергии территориальных общин, и как следствие, повышение стандартов качества жизни людей во всех уголках нашей страны. Эта реформа привела к изменению роли областных советов. Сегодня областной совет это не просто главный орган местного самоуправления в регионах, который формирует и отвечает за реализацию стратегии их развития. Облсоветы отныне также призваны помогать общинам развиваться гармонично и сбалансировано. А общин на Львовщине в результате реформы децентрализации было создано 73. Депутаты Львовского облсовета глубоко вникают в проблемы развития общин, они инициировали перед парламентом ряд важных изменений в законы, например, направленных на усовершенствование системы налогообложения или же на создание условий для развития агломераций.

- В ряде областей Украины областные советы приняли документы, связанные с реалиями Азербайджана, который является стратегическим партнером и близким другом страны. Возможно ли обсуждение такого документа в вашем совете?

- Львовская область многие годы развивает партнерские отношения с несколькими регионами Азербайджана. Наш город-курорт Трускавец дружит с азербайджанским городом Губа. Львовская государственная администрация сотрудничает с исполнительной властью Нахчыванской Автономной Республики. До пандемии мы активно обменивались делегациями. Этой весной наш областной совет обратился к посольству Азербайджана в Украине с инициативой дальнейшего развития и углубления партнерства между Львовщиной и Нахчыванской Автономной Республикой и сейчас мы готовимся к взаимным визитам и новым двусторонним взаимовыгодным инициативам.

Думаю, что все это - убедительные реальные примеры конструктивной позиции нашего совета в вопросе развития многогранного сотрудничества с Азербайджаном. Как глава Львовского областного совета, от имени всех его депутатов, хочу заверить Вас, что мы готовы поддерживать и содействовать инициативам в культурной и экономической сферах, направленных на укрепление и развитие украинско-азербайджанских отношений, а также взаимовыгодных отношений со странами, которые в этом заинтересованы.

- Насколько азербайджанцы представлены в ваших местных избирательных органах?

- Во Львовской области, население которой насчитывает около двух с половиной миллионов человек, проживает компактная, но активная азербайджанская диаспора, где-то около тысячи человек. Среди них есть известные и уважаемые люди: медики, ученые, преподаватели, руководители коммунальных учреждений, спортсмены, а также бизнесмены и даже политики. Азербайджанская диаспора во Львовской области несмотря на то, что не имеет своей официальной организации, пользуется всеми правами на культурное и духовное развитие, а также поддержкой со стороны местных властей.

Например, азербайджанская культура и ее традиции обязательно представлены в программах ежегодного регионального фестиваля Этновир. Азербайджанские исполнители и певцы были гостями и участниками международного фестиваля современной музыки "Контрасты", художники приезжают к нам на международный фестиваль Параджанова. Начиная с 2018 в Трускавце проходит Международный конкурс вокалистов "Памяти Муслима Магомаева". Звезды азербайджанской оперы регулярно выступают на сцене Львовского оперного театра.

И вне всякого сомнения этнические азербайджанцы, граждане нашей страны, если у них есть желание и потребность могут активно включаться и включаются в развитие местного самоуправления на всех уровнях в командах политических партий, которые действуют в Украине. Так как сегодня все граждане Украины, вне своего этнического происхождения, являются членами большой современной политической украинской нации, которая, несмотря на все трудности, уверенно смотрит в свое будущее.

Пользуясь случаем хочу пригласить всех, кто нас читает - посетить Львовщину. Это очень живописный, культурно и исторически богатый край. Здесь великолепная природа с живописными пейзажами, прекрасными горами Карпаты, невероятными горными реками и водопадами, старинными замками, национальными парками и заповедниками, прекрасными курортами: Трускавец, Сходница, Моршин.

А еще - наш регион славится гостеприимными людьми, вкусными блюдами и красивой архитектурой. Приезжайте во Львовскою область и во Львов!