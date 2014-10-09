IREX заявил о прекращении работы в Азербайджане

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Американская неправительственная организация IREX заявила о прекращении работы в Азербайджане, где она действовала с 1997-го года. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении вашингтонского офиса IREX.

30 сентября был начат процесс по приостановлению деятельности организации в Баку.

В сообщении вашингтонского офиса отмечается, что с 1997 года IREX оказывала содействие развитию СМИ, образования, интернета, сотрудничая с гражданским обществом и государственными структурами.

Офис выразил благодарность всем сотрудникам и партнерам в Азербайджане "за превосходно проделанную работу, фантастические достижения, которые были достигнуты за 18-летнюю историю IREX в Азербайджане".