Иранский журналист попросил исключить его из "черного списка" МИД Азербайджана

Гражданин Ирана, журналист Миргасем Момени направил письмо в Министерство иностранных дел с просьбой исключить его имя из "Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".
Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
В своем письме Миргасем Момени подчеркнул свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ, и законодательству Азербайджана, а также подчеркнул, что визит на оккупированные территории ни в коем случае не означает неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. В своем обращении Миргасем Момени также подчеркнул, что не знал о последствиях визита.
Обращение гражданина Ирана было надлежащим образом рассмотрено, принято решение исключить его имя из упомянутого списка нежелательных лиц.