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Иранский журналист попросил исключить его из "черного списка" МИД Азербайджана

​Иранский журналист исключен из "черного списка" МИД Азербайджана

© Report

Гражданин Ирана, журналист Миргасем Момени направил письмо в Министерство иностранных дел с просьбой исключить его имя из "Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В своем письме Миргасем Момени подчеркнул свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ, и законодательству Азербайджана, а также подчеркнул, что визит на оккупированные территории ни в коем случае не означает неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. В своем обращении Миргасем Момени также подчеркнул, что не знал о последствиях визита.

Обращение гражданина Ирана было надлежащим образом рассмотрено, принято решение исключить его имя из упомянутого списка нежелательных лиц.

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