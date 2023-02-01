Иран воспрепятствовал приему в СВМДА документов о теракте в посольстве Азербайджана

В целях осуждения на международном уровне террористической атаки, совершенной 27 января против посольства Азербайджана в Иране, выявления и скорейшего наказания организаторов и виновных в совершении террористического акта, а также выполнения обязательств,

В целях осуждения на международном уровне террористической атаки, совершенной 27 января против посольства Азербайджана в Иране, выявления и скорейшего наказания организаторов и виновных в совершении террористического акта, а также выполнения обязательств, вытекающих из Венской конвенции о дипломатических сношениях, соответствующие документы были представлены в международные организации и платформы.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отметим, что с момента совершения указанного террористического акта, вооруженное нападение на наше посольство осудили секретариаты около 100 стран и ряда международных организаций, подчеркнув в заявлениях необходимость наказания виновных в совершении данного акта.

Однако иранская сторона воспрепятствовала приему проектов коммюнике и заявления, представленных Азербайджаном в Координационное бюро Движения неприсоединения (ДН) и в Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В то же время как иранская сторона обратилась ко многим странам с просьбой поддержать ее позицию в указанных организациях, однако из 120 стран в Движении неприсоединения только Сирия и Индия поддержали позицию Ирана. Основной аргумент заключается в том, что террористические атаки в отдельных странах якобы ранее не осуждались Движением неприсоединения, и вопрос двусторонних отношений между различными странами не выносился на различные международные платформы. Однако Движение неприсоединения принимало ряд документов, осуждающих террористические атаки, происходящие в странах-членах организации.

"Осуждаем этот провокационный шаг иранской стороны и заявляем о необходимости соблюдения ею международных обязательств.

Азербайджанская сторона будет использовать все международные платформы для широкого осуждения террористического акта против посольства и наказания виновных в совершении террористического акта", - говорится в заявлении.