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Иран приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении о нормализации отношений

Иран приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении о нормализации отношений Иран приветствует совместное заявление Баку и Еревана о взаимных мерах по построению доверия, включая освобождение задержанных с обеих сторон, и рассматривает его как конструктивный шаг в достижении мирного соглашения.
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 15:56

Иран приветствует совместное заявление Баку и Еревана о взаимных мерах по построению доверия, включая освобождение задержанных с обеих сторон, и рассматривает его как конструктивный шаг в достижении мирного соглашения.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом в понедельник заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

“Достижение устойчивого мира в регионе требует атмосферы доверия и сотрудничества между региональными сторонами”, — добавил Канани.

Представитель Ирана также выразил надежду, что переговоры между Баку и Ереваном принесут свои плоды. По его словам, Тегеран готов помочь двум соседним государствам заключить прочное мирное соглашение.

Напомним, что в результате переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.

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Версия на английском языке Iran welcomes joint statement of Azerbaijan and Armenia on normalization of relations

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