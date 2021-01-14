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Иран поздравил Азербайджан с победой в Отечественной войне

Иран поздравил Азербайджан с победой в Отечественной войне Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в нашей стране Сейед Аббас Мусави от имени своей страны поздравил народ и государство Азербайджана с победой в Отечественной войне, пожелал милости Всевышнего Аллаха душам всех вое
Внешняя политика
14 января 2021 г. 15:38
Иран поздравил Азербайджан с победой в Отечественной войне
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Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в нашей стране Сейед Аббас Мусави от имени своей страны поздравил народ и государство Азербайджана с победой в Отечественной войне, пожелал милости Всевышнего Аллаха душам всех военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С.А.Мусави, выразив удовлетворенность началом деятельности в дружественном Азербайджане в качестве посла, отметил, что приложит все усилия для развития связей между странами, в частности сотрудничества в военной сфере. Посол отметил, что развитие военного сотрудничества между двумя странами является важным фактором в обеспечении региональной безопасности.

Отметим, что 14 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в нашей стране Сейедом Аббасом Мусави.

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Версия на азербайджанском языке İran rəhbərliyi Vətən müharibəsindəki qələbə münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

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