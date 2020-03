Иран поблагодарил Азербайджан за помощь в борьбе с распространением COVID-2019

МИД Ирана поблагодарил ряд стран, в том числе и Азербайджан, за оказанную помощь в виде финансов и медицинского оборудования в борьбе с распространением коронавируса (COVID-2019).

Как сообщает Report, об этом написал официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави на своей странице в Twitter.

По его словам, правительство и народ Ирана никогда не забудут своих друзей, оказавшим им помощь в трудные дни.

Он подчеркнул, что помощь была получена по линии иранских посольств в Китае, Турции, ОАЭ, Германии, Франции, Великобритании, а также в Японии, Катара, России и Азербайджана.

Following the Twitter & phone calls of @JZarif & the Embassies' efforts, besides China, Turkey, Emirates, Germany, France, UK aids in cash/medical equipment have been received from Japan, Qatar, Azerbaijan & Russia.The Gov & ppl of #Iran never forget their friends of hardships.