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Иран отверг причастность к возможным попыткам покушения на президента США

Иран отверг причастность к возможным попыткам покушения на президента США Иран отверг причастность к возможным попыткам покушения на президента США
Внешняя политика
7 июля 2025 г. 16:35
Иран отверг причастность к возможным попыткам покушения на президента США

Тегеран никогда не поддерживал попытки покушения на президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, заявления о том, что Иран якобы причастен к подобным действиям, являются частью риторики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Нетаньяху пытается убедить ваш (американский - ред.) народ и президента вашей страны в том, что это правда. Однако это не соответствует действительности. У него есть собственные планы: он стремится втянуть США в бесконечные войны, посеять еще больше нестабильности, неопределенности и хаоса во всем регионе", - подчеркнул Пезешкиан.

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