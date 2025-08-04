Иран отказывается предоставить сведения о задержанных и арестованных гражданах Азербайджана

Иран отказывается предоставить сведения о задержанных и арестованных гражданах Азербайджана

Иран отказывается предоставить азербайджанским дипмиссиям информацию о большинстве задержанных и арестованных в Исламской Республике граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на заявления представителя иранского ведомства Эсмаила Багаи.

"Азербайджанским гражданам в большинстве случаев не разрешается встречаться и устанавливать телефонную связь с дипломатами и членами семьи, а также подавать заявления на отбывание оставшейся части наказания в Азербайджанской Республике в соответствии с положениями межправительственного договора от 21 февраля 1998 года", - отметил он.

Гаджизаде также напомнил, что несмотря на запросы, Баку не получает информацию о судебных заседаниях и решениях по делам граждан Азербайджана в Иране.