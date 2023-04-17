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Иран обвинил Израиль в ухудшении своих отношений с Азербайджаном

Иран обвинил Израиль в ухудшении своих отношений с Азербайджаном Исламская Республика Иран обвинил Израиль в ухудшении своих отношений с Азербайджаном.
Внешняя политика
17 апреля 2023 г. 15:51
Иран обвинил Израиль в ухудшении своих отношений с Азербайджаном

Исламская Республика Иран обвинил Израиль в ухудшении своих отношений с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

По мнению Чафи, стратегия Израиля по национальной безопасности заключается в создании нестабильной и небезопасной обстановки в регионе.

"Понимая, что некоторым людям выгодны разногласия в дипломатической сфере между Ираном и Азербайджаном, мы попытались преодолеть эту напряженность с помощью дипломатических инициатив", - добавил он.

К. Чафи отметил что, несмотря на имеющиеся разногласия между Тегераном и Баку, главы МИД провели три раунда телефонных переговоров, которые прошли в позитивном ключе.

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Версия на английском языке Iran accuses Israel of worsening its relations with Azerbaijan

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