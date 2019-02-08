Иран намерен довести товарооборот с Азербайджаном до 5 млрд. долларов в год

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Иран нацелен на доведение товарооборота с Азербайджаном до 5 млрд. долларов в год.

Как передает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде на брифинге, посвященном 40-летию Исламской революции в Иране.

"Сегодня ирано-азербайджанские отношения считаются очень хорошими. Данные связи налажены не только в сфере политике, но и в экономике. Высокие отношения нас радуют, мы довольны ими. Считаем, что их необходимо сохранять и развивать", - заявил Д.Джахангирзаде.

"Однако есть некоторые силы, кто недоволен нашими связями и не заинтересован в высоком уровне азербайджано-иранских отношений. Очень важно, что президенты обеих стран продолжают поддерживать отношения", - отметил дипломат.

По его словам, и Азербайджан, и Иран придают значение вопросу безопасности, как внутри страны, так и в регионе, прикладывая усилия по стабилизации ситуации.

Д.Джахангирзаде подчеркнул, что зафиксирован рост экономических отношений – на 73%.

"Наша цель – товарооборот 5 млрд долларов в год. Это трудно, но мы сможем достигнуть этой планки, работая в этом направлении", - указал посол.

Дипломат отметил, что сегодня множество азербайджанцев посещают Иран, как в туристических, торговых, так и медицинских целях. "Это означает, что между нами нет препятствий в посещении. Азербайджанцы занимают второе место после иракцев по посещению нашей страны", - сказал Д.Джахангирзаде, добавив, что Иран намерен также развивать связи с Азербайджана и в областях образования и культуры.