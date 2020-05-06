Баку и Тегеран продолжат развивать экономические связи несмотря на пандемию

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Баку и Тегеран обсудили планы по продвижению экономических связей между двумя странами.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, в ходе телефонного разговора помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и помощник президента Ирана Махмуд Ваези отметили целесообразность продолжения экономических обменов между двумя странами, подчеркнув, что нет никаких препятствий для расширения взаимного сотрудничества.

Ваези выразил признательность Азербайджану за его своевременное решение об организации онлайн-саммита контактной группы Движения неприсоединения (ДН), добавив, что "Азербайджанская Республика, являющаяся председателем в организации, сделала ценный шаг в координации коллективных действий между странами в борьбе с болезнью, выбрав проблему коронавируса в качестве основной темы конференции".

Со своей стороны, Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества с Ираном во всех областях.