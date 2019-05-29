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Хасан Роухани: Иран и Азербайджан намерены вносить вклад в укрепление мира и стабильности в регионе

Иран и Азербайджан намерены вносить вклад в укрепление мира в регионе

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин президент.

Искренне поздравляю Ваше превосходительство и Ваш народ по случаю годовщины независимости Азербайджанской Республики. Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика, как два соседних государства, опираясь на древние исторические, культурные и религиозные ценности, после обретения Азербайджанской Республикой независимости демонстрируют связи высокого уровня и добрососедские отношения, углубляя и расширяя сотрудничество во всех сферах, намерены повышать благосостояние и благополучие двух народов, вносить вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.

Да ниспошлет Всемогущий Аллах Вашему превосходительству здоровья и успехов, а славному народу Азербайджанской Республики – счастья".

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