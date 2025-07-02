Иран готов принять встречу высокого уровня с участием женщин стран ОЭС

Иран готов принять встречу высокого уровня с участием женщин стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Иран готов принять встречу высокого уровня с участием женщин стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report, об этом сказал директор департамента по вопросам ОЭС и многостороннего экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Ирана Бехзад Азар на панельной сессии "Роль женщин в устойчивом развитии" в рамках женского форума ОЭС в Лачыне.

Он отметил, что его страна поддерживает доступ женщин к образованию: "Мы предлагаем создать зеленый фонд ОЭС для женщин. В то же время предлагается создать специальный фонд для финансовой поддержки проектов, инициированных женщинами. Считаем, что поддержка женщин будет способствовать развитию гражданского общества".