О нас

Иран готов принять встречу высокого уровня с участием женщин стран ОЭС

Иран готов принять встречу высокого уровня с участием женщин стран ОЭС Иран готов принять встречу высокого уровня с участием женщин стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 15:08
Иран готов принять встречу высокого уровня с участием женщин стран ОЭС

Иран готов принять встречу высокого уровня с участием женщин стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report, об этом сказал директор департамента по вопросам ОЭС и многостороннего экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Ирана Бехзад Азар на панельной сессии "Роль женщин в устойчивом развитии" в рамках женского форума ОЭС в Лачыне.

Он отметил, что его страна поддерживает доступ женщин к образованию: "Мы предлагаем создать зеленый фонд ОЭС для женщин. В то же время предлагается создать специальный фонд для финансовой поддержки проектов, инициированных женщинами. Считаем, что поддержка женщин будет способствовать развитию гражданского общества".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İran ECO ölkələri qadınlarının iştirakı ilə yüksək səviyyəli görüşə ev sahibliyi etmək istəyir

Самое важное

В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
26 июня 2025 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi