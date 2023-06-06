Иракский лидер и премьер-министр Бахрейна поздравили президента Азербайджана

Президент Иракской Республики Абдель Латиф Джамал Рашид направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте послания говорится:
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника дружественного Азербайджана – Дня независимости. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а Вашему дружественному народу – постоянного прогресса и процветания.
Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить намерение укреплять отношения, развивать сотрудничество между нашими странами и народами"
Кроме того, наследный принц и премьер-министр Королевства Бахрейн Салман ибн Хамад Аль Халифа также направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, в котором говорится:
"Рад от имени правительства и народа Королевства Бахрейн и от себя лично передать Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости. Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджанской Республики – постоянного прогресса и благосостояния".