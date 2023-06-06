Иракский лидер и премьер-министр Бахрейна поздравили президента Азербайджана

Президент Иракской Республики Абдель Латиф Джамал Рашид направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Иракской Республики Абдель Латиф Джамал Рашид направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника дружественного Азербайджана – Дня независимости. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а Вашему дружественному народу – постоянного прогресса и процветания.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить намерение укреплять отношения, развивать сотрудничество между нашими странами и народами"

Кроме того, наследный принц и премьер-министр Королевства Бахрейн Салман ибн Хамад Аль Халифа также направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, в котором говорится:

"Рад от имени правительства и народа Королевства Бахрейн и от себя лично передать Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости. Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджанской Республики – постоянного прогресса и благосостояния".