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Иракский лидер и премьер-министр Бахрейна поздравили президента Азербайджана

Иракский лидер и премьер-министр Бахрейна поздравили президента Азербайджана Президент Иракской Республики Абдель Латиф Джамал Рашид направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
6 июня 2023 г. 20:46
Иракский лидер и премьер-министр Бахрейна поздравили президента Азербайджана

Президент Иракской Республики Абдель Латиф Джамал Рашид направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника дружественного Азербайджана – Дня независимости. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а Вашему дружественному народу – постоянного прогресса и процветания.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить намерение укреплять отношения, развивать сотрудничество между нашими странами и народами"

Кроме того, наследный принц и премьер-министр Королевства Бахрейн Салман ибн Хамад Аль Халифа также направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, в котором говорится:

"Рад от имени правительства и народа Королевства Бахрейн и от себя лично передать Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости. Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджанской Республики – постоянного прогресса и благосостояния".

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Версия на английском языке Iraqi President, Bahraini PM congratulate President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İraq lideri və Bəhreynin Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik ediblər

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