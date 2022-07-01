О нас

Иракский депутат: Мы должны совместно бороться с терроризмом и экстремизмом

Иракский депутат: Мы должны совместно бороться с терроризмом и экстремизмом 12:05
Внешняя политика
1 июля 2022 г. 12:43
Иракский депутат: Мы должны совместно бороться с терроризмом и экстремизмом

Все страны должны совместно бороться с терроризмом и экстремизмом.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Совета представителей Ирака Шахаван Абдулла Ахмед Телабани во время выступления на Бакинской конференции парламентской сети Движения неприсоединения.

По его словам, в Ираке сейчас имеются серьезные проблемы. "Мы страна, которая больше всего страдает от терроризма. Ирак высоко оценивает эту конференцию и поддерживает укрепление сотрудничества между государствами-членами. Ирак активно участвует в деятельности Движения неприсоединения и привержен обязательствам в рамках организации”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İraqlı deputat: "Biz terrora və ekstremizmə qarşı birgə mübarizə aparmalıyıq"

Экслюзивные новости

UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
1 июля 2022 г. 13:12
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
1 июля 2022 г. 11:55
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
30 июня 2022 г. 18:02
Сирийский депутат: Мы сегодня увидели лидерство Азербайджана в ДН
Сирийский депутат: Мы сегодня увидели лидерство Азербайджана в ДН
30 июня 2022 г. 17:54
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Посол Литвы: Обсуждаем сотрудничество по экологии на освобожденных землях Азербайджана
Посол Литвы: Обсуждаем сотрудничество по экологии на освобожденных землях Азербайджана
30 июня 2022 г. 11:58
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
28 июня 2022 г. 17:12
Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
ФотоАзербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
28 июня 2022 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi