Иракский депутат: Мы должны совместно бороться с терроризмом и экстремизмом

12:05

Все страны должны совместно бороться с терроризмом и экстремизмом.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Совета представителей Ирака Шахаван Абдулла Ахмед Телабани во время выступления на Бакинской конференции парламентской сети Движения неприсоединения.

По его словам, в Ираке сейчас имеются серьезные проблемы. "Мы страна, которая больше всего страдает от терроризма. Ирак высоко оценивает эту конференцию и поддерживает укрепление сотрудничества между государствами-членами. Ирак активно участвует в деятельности Движения неприсоединения и привержен обязательствам в рамках организации”.