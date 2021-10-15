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Ираклий Шотадзе: Подписание меморандума о двустороннем сотрудничестве имеет важное значение

Ираклий Шотадзе: Подписание меморандума о двустороннем сотрудничестве имеет важное значение "Между Грузией и Азербайджаном тесные дружеские и деловые отношения, и сотрудничество в сфере юстиции очень важно”.
Внешняя политика
15 октября 2021 г. 18:45
Ираклий Шотадзе: Подписание меморандума о двустороннем сотрудничестве имеет важное значение

"Между Грузией и Азербайджаном тесные дружеские и деловые отношения, и сотрудничество в сфере юстиции очень важно”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе после встречи с азербайджанским коллегой Кямраном Алиевым.

Согласно информации, опубликованной Генеральной прокуратурой Грузии, И.Шотадзе отметил плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в правовой сфере.

Он отметил, что Азербайджан является одним из ключевых стратегических партнеров Грузии: “Сегодня мы обсудили вопросы борьбы с отмыванием денег, коррупцией, семейным насилием и другими тяжкими преступлениями. Подписание меморандума о двустороннем сотрудничестве также имеет важное значение. Уверен, что сотрудничество между Генеральными прокуратурами Азербайджана и Грузии в области уголовного права еще более усилится”.

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Версия на английском языке ФотоGeorgia’s top prosecutor credits memo on bilateral cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фотоİrakli Şotadze: “Gürcüstan və Azərbaycan prokurorluqları arasında əməkdaşlıq daha da güclənəcək”

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