Ираклий Шотадзе: Подписание меморандума о двустороннем сотрудничестве имеет важное значение

"Между Грузией и Азербайджаном тесные дружеские и деловые отношения, и сотрудничество в сфере юстиции очень важно”.

"Между Грузией и Азербайджаном тесные дружеские и деловые отношения, и сотрудничество в сфере юстиции очень важно”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе после встречи с азербайджанским коллегой Кямраном Алиевым.

Согласно информации, опубликованной Генеральной прокуратурой Грузии, И.Шотадзе отметил плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в правовой сфере.

Он отметил, что Азербайджан является одним из ключевых стратегических партнеров Грузии: “Сегодня мы обсудили вопросы борьбы с отмыванием денег, коррупцией, семейным насилием и другими тяжкими преступлениями. Подписание меморандума о двустороннем сотрудничестве также имеет важное значение. Уверен, что сотрудничество между Генеральными прокуратурами Азербайджана и Грузии в области уголовного права еще более усилится”.