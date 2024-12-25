Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета

20:35

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" в Актау.

Как передает Report, в письме, направленном в адрес Ильхама Алиева, говорится:

"Ваше превосходительство.

Глубоко потрясен известием о крушении пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" близ казахстанского города Актау.

От имени правительства Грузии и грузинского народа выражаю глубокие соболезнования Вам и азербайджанскому народу. В эти тяжелые минуты мы рядом с братским Азербайджаном. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ваше превосходительство, разделяем Вашу скорбь и скорбь дружественного азербайджанского народа".