Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" в Актау.
Как передает Report, в письме, направленном в адрес Ильхама Алиева, говорится:
"Ваше превосходительство.
Глубоко потрясен известием о крушении пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" близ казахстанского города Актау.
От имени правительства Грузии и грузинского народа выражаю глубокие соболезнования Вам и азербайджанскому народу. В эти тяжелые минуты мы рядом с братским Азербайджаном. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ваше превосходительство, разделяем Вашу скорбь и скорбь дружественного азербайджанского народа".