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Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета

Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета 20:35
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 20:43
Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" в Актау.

Как передает Report, в письме, направленном в адрес Ильхама Алиева, говорится:

"Ваше превосходительство.

Глубоко потрясен известием о крушении пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" близ казахстанского города Актау.

От имени правительства Грузии и грузинского народа выражаю глубокие соболезнования Вам и азербайджанскому народу. В эти тяжелые минуты мы рядом с братским Азербайджаном. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ваше превосходительство, разделяем Вашу скорбь и скорбь дружественного азербайджанского народа".

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Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze Prezident İlham Əliyevə başsağlığı verib

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