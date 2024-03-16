Ираклий Кобахидзе пригласил президента Ильхама Алиева посетить с визитом Грузию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить с визитом в Грузию.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить с визитом Грузию.

Как сообщает Report, об этом грузинский премьер сказал в заявлении для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 16 марта.

"Взаимные визиты будут продолжаться, наше сотрудничество будет углубляться. Мы полностью готовы развивать это сотрудничество. Я пригласил президента Азербайджана посетить с визитом Грузию. Для нас это было бы большой честью", - сказал Кобахидзе.