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Ираклий Кобахидзе пригласил президента Ильхама Алиева посетить с визитом Грузию

Ираклий Кобахидзе пригласил президента Ильхама Алиева посетить с визитом Грузию Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить с визитом в Грузию.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 16:56
Ираклий Кобахидзе пригласил президента Ильхама Алиева посетить с визитом Грузию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить с визитом Грузию.

Как сообщает Report, об этом грузинский премьер сказал в заявлении для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 16 марта.

"Взаимные визиты будут продолжаться, наше сотрудничество будет углубляться. Мы полностью готовы развивать это сотрудничество. Я пригласил президента Азербайджана посетить с визитом Грузию. Для нас это было бы большой честью", - сказал Кобахидзе.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Gürcüstana səfərə dəvət edilib

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