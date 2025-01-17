Ираклий Кобахидзе поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил президента Ильхама Алиева за поддержку Грузии и грузинского народа.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил президента Ильхама Алиева за поддержку Грузии и грузинского народа.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.

Отмечается, что Ираклий Кобахидзе выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву и премьер-министру Али Асадову за теплый прием и гостеприимство, подчеркнув важность развития двусторонних отношений между Грузией и Азербайджаном.

"Для нас крайне важно дальнейшее углубление этой дружбы и отношений. Это служит как нашим стратегическим интересам, так и, уверен, Азербайджана. Еще раз хочу поблагодарить президента Ильхама Алиева за поддержку Грузии и грузинского народа и за его вклад в укрепление грузино-азербайджанских отношений", - отметил премьер-министр.

Руслан Гасанов