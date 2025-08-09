Ираклий Кобахидзе: Мы приветствуем историческое соглашение между Азербайджаном и Арменией

Грузия приветствует историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он поздравил стороны, а также президента США с достигнутым в Вашингтоне соглашением. "Я поздравляю президентов США и Азербайджана, а также премьер-министра Армении с заключением исторического мирного соглашения. Грузия всегда была заинтересована в мире и сотрудничестве в регионе и будет решительно поддерживать это и впредь", - отметил Кобахидзе.

Премьер подчеркнул, что Грузия рассматривает этот момент как большое достижение для Армении, Азербайджана, всего региона и мира: "Этот успех является началом нового периода стабильности и экономического развития в регионе".

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Белом доме совместную декларацию. В соответствии с документом, стороны обязались навсегда прекратить военные действия, восстановить торговые и дипломатические отношения, взаимные визиты, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.