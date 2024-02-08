Ираклий Кобахидзе: Мы намерены углубить стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном

Ираклий Кобахидзе: Мы намерены углубить стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном

В последние годы Грузия внесла свой вклад в мир, стабильность и сотрудничество в регионе.

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В последние годы Грузия внесла свой вклад в мир, стабильность и сотрудничество в регионе. Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте 8 февраля. Он отметил, что Грузия намерена углубить стратегическое партнерство и добрососедские отношения с Турцией, Арменией и Азербайджаном. Одной из главных целей внешней политики правительства является урегулирование грузино-российского конфликта, подчеркнул Кобахидзе. Отметим, что сегодня "Грузинская мечта" рассмотрит вопрос оказания доверия новому правительству, которое возглавит Ираклий Кобахидзе. Подпишитесь на наш Telegram канал