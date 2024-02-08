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Ираклий Кобахидзе: Мы намерены углубить стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном

Ираклий Кобахидзе: Мы намерены углубить стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном В последние годы Грузия внесла свой вклад в мир, стабильность и сотрудничество в регионе.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 18:17
Ираклий Кобахидзе: Мы намерены углубить стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном

В последние годы Грузия внесла свой вклад в мир, стабильность и сотрудничество в регионе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте 8 февраля.

Он отметил, что Грузия намерена углубить стратегическое партнерство и добрососедские отношения с Турцией, Арменией и Азербайджаном.

Одной из главных целей внешней политики правительства является урегулирование грузино-российского конфликта, подчеркнул Кобахидзе.

Отметим, что сегодня "Грузинская мечта" рассмотрит вопрос оказания доверия новому правительству, которое возглавит Ираклий Кобахидзе.

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Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: "Türkiyə və Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığımızı dərinləşdirmək niyyətindəyik" 

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