Ираклий Кобахидзе: Мы намерены углубить стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном

В последние годы Грузия внесла свой вклад в мир, стабильность и сотрудничество в регионе.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте 8 февраля.
Он отметил, что Грузия намерена углубить стратегическое партнерство и добрососедские отношения с Турцией, Арменией и Азербайджаном.
Одной из главных целей внешней политики правительства является урегулирование грузино-российского конфликта, подчеркнул Кобахидзе.
Отметим, что сегодня "Грузинская мечта" рассмотрит вопрос оказания доверия новому правительству, которое возглавит Ираклий Кобахидзе.