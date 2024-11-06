Ираклий Кобахидзе: Мы готовы к дальнейшему укреплению партнерских отношений с Азербайджаном

Грузия готова к дальнейшему укреплению прочных партнерских отношений с Азербайджаном.

Грузия готова к дальнейшему укреплению прочных партнерских отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе премьер-министру Азербайджана Али Асадову.

В письме выражена благодарность А.Асадову за поздравление Кобахидзе по случаю победы на парламентских выборах в Грузии:

"Пользуясь случаем, хочу еще раз подтвердить нашу готовность к дальнейшему укреплению партнерских отношений между Грузией и Азербайджаном. Стратегические отношения между нашими странами имеют большое значение для мира и стабильности в регионе, и я уверен, что благодаря совместным усилиям наше сотрудничество во всех сферах станет еще более прочным", - отмечается в письме.