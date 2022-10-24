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Гарибашвили: В Грузии глубоко чтут память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

Гарибашвили: В Грузии глубоко чтут память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева В Грузии испытывают глубокое почтение к общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.
Внешняя политика
24 октября 2022 г. 15:21
Гарибашвили: В Грузии глубоко чтут память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

В Грузии испытывают глубокое почтение к общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал 24 октября по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Процитирую вашего отца. Будучи в Грузии, Тбилиси он как-то сказал, что азербайджанский и грузинский народы счастливы быть соседями. Наши предки создали связи между двумя народами. Наша сегодняшняя задача - продвигать эти связи и передать будущим поколениям", - отметил он.

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Версия на английском языке Irakli Garibashvili: Azerbaijan's national leader Heydar Aliyev is deeply respected in Georgia 
Версия на азербайджанском языке İrakli Qaribaşvili: "Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevə Gürcüstanda dərin ehtiram var"

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