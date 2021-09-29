Гарибашвили: Торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном необходимо углубить

"Азербайджан - не только друг и сосед Грузии, но и один из главных стратегических и торговых партнеров”.

"Азербайджан - не только друг и сосед Грузии, но и один из главных стратегических и торговых партнеров”.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

По его словам, Грузия придает большое значение отношениям с Азербайджаном: “С Азербайджаном развивается сотрудничество в сфере экономики и торговли. Азербайджан уже несколько лет является лидером по инвестициям в Грузию. Мы должны еще больше углубить и укрепить торгово-экономическое сотрудничество, удвоить товарооборот, привлечь больше инвестиций. Между странами очень хорошие отношения не только в сфере экономики и торговли, но и в гуманитарной и культурной сферах”.