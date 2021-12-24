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Ираклий Гарибашвили позвонил президенту Азербайджана

Ираклий Гарибашвили позвонил президенту Азербайджана 24 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.
Внешняя политика
24 декабря 2021 г. 16:20
Ираклий Гарибашвили позвонил президенту Азербайджана

24 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Ираклий Гарибашвили поздравил Президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему успехов в деятельности.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Грузии за проявленное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием азербайджано-грузинских двусторонних дружественных отношений, высказана уверенность в дальнейшем расширении наших связей.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на английском языке Irakli Garibashvili calls President of Azerbaijan on 60th anniversary
Версия на азербайджанском языке İrakli Qaribaşvili Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

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