Ираклий Гарибашвили позвонил президенту Азербайджана

24 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

24 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Ираклий Гарибашвили поздравил Президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему успехов в деятельности.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Грузии за проявленное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием азербайджано-грузинских двусторонних дружественных отношений, высказана уверенность в дальнейшем расширении наших связей.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.