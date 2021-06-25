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Иракли Гарибашвили: Мы ведем обсуждения в формате Азербайджан-Турция-Грузия

Иракли Гарибашвили: Мы ведем обсуждения в формате Азербайджан-Турция-Грузия Отношения Грузии с Турцией максимально активизировались
Внешняя политика
25 июня 2021 г. 21:36
Иракли Гарибашвили: Мы ведем обсуждения в формате Азербайджан-Турция-Грузия
Иракли Гарибашвили

"Отношения Грузии с Турцией максимально активизировались".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, отвечая на вопрос председателя парламентского комитета по международным отношениям Николоза Самхарадзе об отношениях со стратегическими партнерами.

По его словам, Турция для Грузии является стратегическим и торговым партнером номер один. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность к дальнейшему развитию торгово-экономических связей. В этих отношениях наблюдается положительная динамика. Мы хотим увеличить товарооборот с Турцией до 3 миллиардов долларов США, и это должно стать одной из наших задач на ближайшие годы. В то же время мы ведем обсуждения в трехстороннем формате Азербайджан-Турция-Грузия.

Гарибашвили отметил, что в этом году планируется провести заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Грузия-Турция.

Премьер-министр еще раз коснулся посредничества Грузии между Азербайджаном и Арменией: "Успешное посредничество может быть продолжено при нашем привлечении и прямом участии в процессе. Диалоговая площадка, которую мы предлагаем дружественным странам, - это уникальная возможность для Грузии утвердиться в качестве одного из главных инициаторов мира и стабильности в регионе".

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Версия на азербайджанском языке İrakli Qaribaşvili: Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan formatında müzakirələr aparırıq

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