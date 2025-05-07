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Ирак предложил открыть консульство Азербайджана в Эрбиле

Ирак предложил открыть консульство Азербайджана в Эрбиле Ирак предложил открыть консульство Азербайджана в Эрбиле
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 15:22
Ирак предложил открыть консульство Азербайджана в Эрбиле

Ирак предложил открыть консульство Азербайджана в Эрбиле на фоне роста взаимных визитов граждан двух стран. 

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Багдаде.

Фуад Хусейн отметил, что число взаимных визитов между двумя странами неуклонно растет. "С каждым годом увеличивается количество делегаций, направляющихся из Ирака в Азербайджан и обратно. Ранее Баку был связан прямыми рейсами с Багдадом, Эрбилем и Наджафом. В этой связи, сегодня на переговорах мы предложили восстановить авиасообщение. Также мы отметили важность открытия консульства Азербайджана в Эрбиле", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Iraq proposes opening Azerbaijani consulate in Erbil
Версия на азербайджанском языке İraq Ərbil şəhərində Azərbaycan konsulluğunun açılmasını təklif edib

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