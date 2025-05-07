Ирак предложил открыть консульство Азербайджана в Эрбиле

Ирак предложил открыть консульство Азербайджана в Эрбиле

Ирак предложил открыть консульство Азербайджана в Эрбиле на фоне роста взаимных визитов граждан двух стран.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Багдаде.

Фуад Хусейн отметил, что число взаимных визитов между двумя странами неуклонно растет. "С каждым годом увеличивается количество делегаций, направляющихся из Ирака в Азербайджан и обратно. Ранее Баку был связан прямыми рейсами с Багдадом, Эрбилем и Наджафом. В этой связи, сегодня на переговорах мы предложили восстановить авиасообщение. Также мы отметили важность открытия консульства Азербайджана в Эрбиле", - подчеркнул он.