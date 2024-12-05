Иорданский профессор: Азербайджанское наследие в Армении под угрозой исчезновения

Сохранность культурного наследия азербайджанцев в Армении находится под угрозой.

Сохранность культурного наследия азербайджанцев в Армении находится под угрозой.

Как сообщает Report, об этом заявил профессор Хашимитского университета Иордании Мохаммед Вахиб Хусейн на панельной сессии "Восстановление и защита культурного наследия", прошедшей в рамках II международной конференции "Право на возвращение: обеспечение справедливости для насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев".

По его словам, уничтожение наследия - это удар по национальной идентичности Азербайджана, что является чрезвычайно серьезным вопросом.

"Я предлагаю учредить премию или разработать проект, направленный на сохранение азербайджанского культурного наследия в Армении. Это позволит привлекать внимание к этим памятникам и регулярно поднимать данные вопросы. Без таких шагов сохранить наследие будет крайне сложно", - сказал иорданский профессор.