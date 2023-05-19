Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан

Интервью Report с послом Монголии в Турции, по совместительству аккредитованном в Азербайджане, Гомбосурэном Мунхбаяром.

Интервью анкарского бюро Report с послом Монголии в Турции, по совместительству аккредитованном в Азербайджане, Гомбосурэном Мунхбаяром.

18 августа 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Монголии в нашей стране Гомбосурэна Мунхбаяра. Это первое интервью посла Г. Мунхбаяра азербайджанским СМИ.

- В прошлом году вы вручили верительные грамоты президенту Азербайджана. Каковы ваши впечатления о нашей стране и его народе? Приходилось ли вам посещать Азербайджан до этого?

- Да, как вы правильно заметили, в августе прошлого года я вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву, и это была моя первая поездка в Баку.

В далеком 1989 году я окончил Уральский государственный технический институт в нынешнем Екатеринбурге. И, хотя некоторые мои друзья, учившиеся в Баку, приглашали, в то время у меня не было возможности посетить этот прекрасный город. Несмотря на это, я знаю, что Азербайджан - очень красивая страна с богатой и интересной историей, с добрыми и гостеприимными людьми.

Несмотря на географическую удаленность, азербайджанцы близко воспринимаются моими согражданами. Прежде всего, Азербайджан ассоциируется с Муслимом Магомаевым, известным на весь бывший Советский Союз оперным певцом, и неисчерпаемыми запасами нефти и газа. Многие монгольские граждане до сих пор помнят, что известная сцена из советского фильма “Бриллиантовая рука” снималась в Баку. Баку - это прекрасный и колоритный город, одновременно сочетающий в себе облик современного и древнего города. Я очень рад тем что, являюсь послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан.

- В советское время у двух стран отношения были крепкими, особенно в области образования и экономики. Как на сегодняшний день развиваются отношения между двумя странами и каковы ваши оценки?

- Азербайджан и Монголию связывают древние исторические и культурные связи, а также добрые воспоминания о сотрудничестве в сферах культуры и образования в годы Советского Союза. Так, например, во время празднования 50-летия победы Народной революции Монголии в 1971 году в Баку впервые провели Дни монгольской культуры. Некоторые артефакты культурного наследия Монгольской империй, времен Чингисхана и его внука Хулагу хана, сохранились на территории Азербайджана. Также в азербайджанском языке много заимствованных с монгольского языка слов. Все это означает, что у двух стран есть большой потенциал развития сотрудничества в области культуры и науки. С 1950-х годов монгольские студенты начали учиться в тогдашнем Азербайджанском институте нефти и химии (нынешний АГУНП - Report), и с тех пор более 50 молодых специалистов получили высшее образование в вузах Азербайджана. Азербайджанские специалисты, в основном инженеры-химики были среди советских специалистов, работавших в Монголии в 1970-1980-ые годы. Академии Наук двух стран стремятся установить рабочие отношения и наладить сотрудничество в области истории, археологии и этнографии.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство Азербайджанского национального музея за предоставление открывшемуся в 2022 году в столице Улан-Баторе музею “Чингисхан” копии экспоната - национального монгольского костюма – “дээл” относящегося к 13-14 векам.

На сегодняшний день две стороны возродили давнюю традицию обучения монгольских студентов в вузах Азербайджана. Мы благодарны азербайджанской стороне за предоставление правительственных грантов двум монгольским студентам, которые учатся в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

В последние годы монголо-азербайджанские отношения активизировались, особенно после визита президента Монголии в Азербайджан в 2018 году. Первый монголо-азербайджанский бизнес-форум прошел в 2018 году в Улан-Баторе, и затем стороны подписали межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в 2021 году. Более того, впервые были проведены политические консультации между внешнеполитическими ведомствами на уровне заместителей министров, а введение безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов в 2018 году стало важнейшим шагом в углублении двусторонних отношений и сотрудничества. Стороны усердно работают над проектами межправительственных соглашений о сотрудничестве в воздушно-транспортной и энергетической отраслях. Все эти шаги, как мы надеемся, безусловно способствуют развитию двухсторонних отношений.

- В Монголии еще с советских времен жили азербайджанские семьи. Есть ли сейчас в Улан-Баторе азербайджанская диаспора? Какие меры предпринимают стороны для упрощения визового режима?

- Как я уже выше упомянул, среди советских специалистов, работавших в Монголии, были много азербайджанцев. По сравнению с теми временами, сейчас азербайджанская диаспора по численности небольшая. В целях развития взаимного туризма монгольская сторона поддерживает идею безвизового режима для рядовых граждан двух стран. Межправительственное соглашение о введении безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов в 2018 году служит началом переговоров по упрощению безвизового режима для граждан двух стран. Тем более, правительство Монголии предпринимает конкретные шаги для увеличения туристического потока в Монголию, объявив 2023-2025 годы "Годами посещения Монголии".

- Не планируется ли взаимно открыть посольство в Улан-Баторе и Баку?

- По мере развития двухстороннего сотрудничества, вопрос взаимного открытия дипломатических представительств становится актуальным. Я, несомненно, считаю, что в ближайшие годы стороны должны взаимно открыть посольство в столицах наших двух стран. Открытия посольств непременно расширят двухсторонние отношения и раскроют огромный потенциал развития сотрудничества в области торговли, транспорта и туризма.

- Как вы знаете, в 2020 году Азербайджан освободил свои территории от тридцатилетней оккупации. Какой позиции монгольская сторона придерживается в этом вопросе?

- Внешняя политика Монголии основана на принципах открытости, многосторонности и миролюбия. Мы твердо верим, что единственный способ достичь прочного и долговечного мира - это прямой диалог и дипломатия. Во время эскалации конфликта мы неоднократно призывали стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. При этом наша сторона подчеркивала необходимость соблюдения резолюций ООН, принятых на основе уважения территориальной целостности стран. Мы очень надеемся, что стороны смогут достичь мира в ближайшее время, что поспособствует развитию сотрудничества и благополучию региона Южного Кавказа в целом.

- Какие меры предпринимаются для сохранения и защиты памятников древнего Тюркского государства Кок-Тюрк? Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с ТИКА в этом направлении?

- На территории современной Монголии сохранилось очень много памятников культурного наследия государств, созданных протомонгольскими кочевыми племенами, одним из которых является древнее тюркское государство, известное как Кок-Тюркский Каганат, основателями которого являлся Бильге каган. Столица этого государства - Отюкен, что на русском переводе означает “священная столица”, находилась на берегу реки Орхон, в центральной части Монголии, где в то время проживали протомонгольские племена рода “түрэг”, известные ныне как “тюрки”. Погребальные комплексы Бильге-кагана и его младшего брата – полководца Кюль-тегина, памятники государственного деятеля Тоньюкука и другие культурные наследия древнетюркского государства находятся под правительственной защитой. Правительство Монголии не только установило специальную зону защиты этих культурно-памятных мест, но и предпринимает конкретные шаги для сохранения, защиты культурного наследия кочевников. Так, например, совместно с Турцией Монголия зарегистрировала культурно-памятные места долины реки Орхон в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Правительство Монголии тесно сотрудничает с ТИКА в области сохранения и защиты этого наследия. При сотрудничестве с ТИКА, строятся музеи на культурно-памятных местах древнетюркского государства – первый музей на месте погребальных комплексов Бильге-кагана и Кюльтегина был построен в 2010 году, а второй музей на месте памятника Тоньюкука строится на данный момент. В рамках совместного проекта с ТИКА, совместная команда археологов и экспертов не только произвели раскопки погребального сооружения Бильге-кагана, но и реставрировали найденные там находки, включая золотую корону Бильге-кагана. Все эти музейные экспонаты сейчас находятся в специально созданном зале Тюркской культуры в музее “Чингисхан”, которое было построено в 2021 году. Таким образом ТИКА вносит весомый вклад в сохранении и защите древнетюркского культурного наследия.

Отмечу, что у нас имеются глубокие исторические связи с тюркским миром и Турцией. По этой причине наша страна была одной из первых стран, которые протянули руку помощи после разрушительного землетрясения в Турции. Около 200 традиционных монгольских палаток-юрт, которые вы видите во дворе нашего посольства, были доставлены в районы бедствия.

- Министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг посетила в марте Турцию. На мероприятии по итогам встречи с Батмунхийн Батцэцэг было подчеркнуто, что Турция считает Монголию одной из стран тюркского мира. Планирует ли Монголия в ближайшем будущем вступить в Организацию тюркских государств?

- Приоритетные направления нашей внешней политики – не только развитие дружеских отношений с географическими соседями, но и с "третьими соседями". Политика "третьих соседей" подразумевает развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной и образовательной сферах с авторитетными партнерами, в том числе Турцией. С точки зрения истории, культуры и традиций у Монголии имеется много схожего с Турцией и тюркским миром. Мы внимательно следим за развитием этой организации. В настоящее время мы начали сотрудничать с независимыми организациями тюркского мира, такими так Тюркская академия, ТюркПА и рядом других.