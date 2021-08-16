Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям

"10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Россией и Арменией было подписано заявление, предусматривающее прекращение боевых действий и осуществление мер по обеспечению и усилению мирного процесса. Это заявление стало актом о капитуляции Армении. Россия вз

"10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Россией и Арменией было подписано заявление, предусматривающее прекращение боевых действий и осуществление мер по обеспечению и усилению мирного процесса. Это заявление стало актом о капитуляции Армении. Россия взяла на себя определенные обязательства по осуществлению миротворческой миссии в регионе. В то время как Азербайджан неукоснительно выполняет свои обязательства по трехстороннему заявлению, Армения, полагаясь на покровителей, не относится к своим обязательствам с должной ответственностью. Не демонстрируя приверженности положениям заявлений от 10 ноября и 11 января, Армения ведет себя как реваншистская сторона".

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Садагат Велиева.

По ее словам, интервью президента Ильхама Алиева CNN Turk стало серьезным предупреждением для Армении и ее покровителей:

"30-летняя оккупация Арменией азербайджанских земель в итоге обернулась капитуляцией агрессора. Реваншистские настроения после 44-дневной Отечественной войны завершились захватом в плен более 60 армянских террористов. То есть Армения должна понимать, что Азербайджан, хоть и является сторонником мира, в любой момент готов к войне и предотвращению провокаций. Высказанные в интервью CNN Turk доводы президента Ильхама Алиева о провокационных шагах Армении и процессах, протекающих в Карабахе, продемонстрировали высокий уровень контроля Азербайджана над регионом. Армения должна понимать, что Азербайджан держит под контролем все проходы и территории, отслеживает действия армянской стороны и российских миротворцев, движение машин из Ирана, одним словом, обладает исчерпывающей информацией. Поэтому Армении следует думать не о провокациях, а о предложенном Азербайджаном мирном договоре".

"В интервью CNN Turk президент Ильхам Алиев вновь продемонстрировал, что Азербайджан привержен миру, сотрудничеству и партнерству", – сказала депутат, добавив, что президент Азербайджана, проявив большую дипломатическую вежливость и гуманизм, предлагает Армении мир.

"По сути, Азербайджан, как страна-победитель могла прибегнуть к разного рода путям, чтобы принудить Армению к миру. Несколько раз Азербайджан имел возможность вновь пустить в ход "Железный кулак". Однако Азербайджан проявляет терпение, демонстрируя прагматичный подход, и несмотря на провокации врага и его покровителей, демонстрирует приверженность миру и сотрудничеству. Армения должна воспользоваться представленной Азербайджаном возможностью, поскольку предложение мира не будет на повестке вечно.

Армении и ее покровителям прекрасно известно, что тезис об отсутствии силового решения применительно к Карабахскому вопросу не работает. Азербайджан уже доказал это. Одним словом, Азербайджан как страна-победитель протянула руку мира. Сейчас выбор за Арменией. Если руководство Армении поддержит инициативу Азербайджана, в регионе воцарится стабильность. Если же прибегнет к провокациям, то будет приведен в действие "Железный кулак"", - добавила С.Велиева.