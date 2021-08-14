Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу CNN Turk

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CNN Turk.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CNN Turk.

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Корреспондент: Уважаемые зрители, приветствуем от имени CNN Turk. В настоящее время мы находимся в Азербайджане – Баку. Какой будет ситуация в Азербайджане после Карабахской победы? Все вызывающие интерес вопросы мы адресуем Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Прежде всего благодарю за прием, господин Алиев.

Президент Ильхам Алиев: Добро пожаловать.

- Здравствуйте. Карабах был регионом, который 30 лет находился под оккупацией. Но через 30 лет впервые была одержана Победа и очень приблизились к решению этой проблемы. Как Вы это оцениваете?

- Это историческая Победа для нас, потому что, как вы отметили, на протяжении 30 лет наши земли находились под оккупацией. Это было большой несправедливостью, и это была ситуация, противоречащая всем нормам и принципам международного права. К сожалению, за 30 лет Минская группа не приблизилась к решению этого вопроса, деятельность была, но в конечном итоге результата не было. Результат был равен нулю, и надежды азербайджанского народа полностью иссякли. Потому что если переговоры, проводимые на протяжении 30 лет, оставались безрезультатными, то значит шел процесс замораживания этого вопроса. Естественно, мы никогда и не думали мириться с таким положением. В последние годы я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с этим положением, любой ценой освободит родные земли от оккупантов, так и случилось. Мои слова стали реальностью, и Азербайджан, начав освободительную войну, освободил свои исторические земли от оккупантов, восстановил историческую справедливость, изгнал оккупантов с наших земель и восстановил свою территориальную целостность.

- Вы говорите, не смиритесь, но Армения всегда демонстрировала агрессивную позицию, и обстрелы населенных пунктов на самом деле могли спровоцировать Азербайджан на аналогичные шаги. Но Азербайджан продемонстрировал терпение, выдержку и не дал аналогичного ответа. Хотелось бы узнать Вашу позицию в связи с этим.

- Верно. То есть, и в рамках переговорного процесса Армения постоянно совершала против нас военные провокации. Мы видели это в различные периоды переговорного процесса. Как только в процессе переговоров намечался небольшой прогресс, моментально совершались военные провокации, нападали на нас, на гражданское население, срывали переговоры. Перед Второй Карабахской войной – в июле и августе Армения также совершила похожую военную агрессию. В июле подвергла артиллерийскому обстрелу наше гражданское население и военных. В результате мы понесли потери. А в августе направила в Азербайджан диверсионную группу и попыталась совершить здесь теракты. Эта диверсионная группа также была обезврежена. Как вам известно, после этого - в сентябре вновь подвергла обстрелу наш села и военные позиции. В результате этого в первый день войны у нас были потери, шехиды среди гражданского населения и военных. Естественно, этому уже должен был быть положен конец, и он был положен.

В период Второй Карабахской войны Армения с первых дней стала терпеть поражение на поле боя. В течение 44 дней мы каждый день шли вперед, ни дня не отступали. Не отступали даже с целью маневрирования. Армения же, осознав уже свое неизбежное поражение, для того, чтобы остановить нас и нанести большой вред гражданскому населению, постоянно подвергала обстрелам наши города и села баллистическими ракетами, из артиллерийских установок. В результате этого погибли более 100 гражданских лиц, в том числе женщины и дети. Эти видеокадры имеются. Они ежедневно обстреливали Гянджу, Барду, Агдам, Геранбой, Нафталан, Тертер, Физули и другие наши регионы. На город Тертер – это не такой уж большой город – упало около 20 тысяч ракет. Но они не смогли сломить волю азербайджанского народа. Даже люди, потерявшие своих родных, близких, родственников, говорили: мы должны идти только вперед. То есть, это нечеловеческое поведение армян не принесло им никакой пользы, просто они в очередной раз показали себя перед миром как варвары. Мы же не ответили на это, поэтому среди гражданского населения на армянской стороне потери очень небольшие, примерно 30 человек, и подавляющее большинство их - это те, кто участвовал в войне. Эти видеокадры тоже имеются. Мы видели, что рядом с некоторыми артиллерийскими установками находились и гражданские лица. И естественно, когда наши снаряды туда попадали, они тоже погибали. В Карабахском регионе – в местах, которые находились под оккупацией армян, и там, где они жили, никаких разрушений не было. То есть, это еще раз показывает, что мы достойно вели войну и соблюдали все правила войны.

- Как CNN Türk мы встречались здесь с людьми из Шуши, Агдама, Джебраила и других районов. Все они годами носили в своем сердце тоску по родным краям. Все они сейчас хотят поехать туда, вернуться в свои края, на родные земли. На долю этих людей выпало много боли. Иншаллах, после этого на их лицах всегда будет улыбка и они больше не будут жить с этой болью. Что бы Вы хотели сказать об этом?

- Конечно, их радость – это наша радость. Для меня самые радостные дни - это видеть их радость. Естественно, люди, на протяжении 30 лет жившие с тоской по Родине, хотят поскорее вернуться в свои края, на свои земли. Но они также хорошо знают, что там разрушены все дома, все города. Вы сейчас поедете в эти регионы, посетите их, увидите, что города Агдам нет. В Агдаме проживало более 30 тысяч человек. В городе не остались ни одного целого здания. То есть, в период оккупации армянские варвары сравняли с землей все здания. Также и город Физули, другие города и все села. Люди преодолевают сотни километров и на протяжении всего пути видят, что слева и справа, повсюду все разрушено. То есть, возвращаться некуда. В то же время армяне заложили там сотни тысяч мин. После окончания войны – с 10 ноября по сегодняшний день более 150 гражданских лиц и военных погибли или потеряли здоровье, подорвавшись на минах. Поэтому работы по разминированию должны идти и идут. Армения не передает нам минные карты, а точность переданных в последнее время карт составляет всего 25 процентов. То есть, и здесь они ведут себя неискренне. Мы не можем рисковать жизнью людей. Поэтому на освобожденных землях – в Карабахе и Восточном Зангезуре сейчас идут и работы по разминированию, в то же время ускоренными темпами ведутся инфраструктурные работы. Поехав туда, вы увидите крупные инфраструктурные проекты – дороги, линии электропередачи, водные линии, аэропорты, железные дороги. То есть, без этого жизнь туда вернуться не может. В то же время 28 мая, в День нашей независимости, был утвержден генеральный план города Агдам и работы там уже начинаются.

Сейчас мы приглашаем в эти регионы журналистов, общественных деятелей, других местных и иностранных граждан и создаем возможность поехать туда. В то же время в ближайшем будущем мы повезем туда людей, которые там жили, чтобы они увидели эти места. Но для возвращения нам нужно время, потому что за 30 лет армяне разрушили эти места, и сегодня для того, чтобы восстановить их, конечно же, требуется время. Здесь наш основной соперник - это время, потому что для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура собрано и мобилизовано достаточно финансовых средств. Но наш основной соперник - это время, и каждый должен понимать, что здесь нужно время. Однако мы вернем наших граждан в кратчайшие сроки. Первый пилотный проект уже реализуется. Проект, соединяющий 3 села в Зангиланском районе, будет готов к концу этого либо к началу следующего года. Недавно мне был представлен и утвержден план еще нескольких сел. В ближайшем будущем будут реализованы проекты и этих сел, и постепенно мы вернем людей в те регионы.

- А сейчас хочу задать вопрос, связанный с Арменией. Несмотря на поражение, Пашинян вновь был избран. На каких условиях и как будут развиваться после этого отношения Азербайджана и Армении?

- Сказать это очень трудно. Потому что мы неоднократно высказывали свою позицию. Я несколько раз открыто говорил, что мы хотим подписания мирного договора с Арменией. Чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть, установления границ. Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого. Я говорил, что это будет большой ошибкой, и они и сами будут сожалеть. Потому что мы не будем вечно держать это предложение на столе. Если они против этого, то пусть открыто скажут, что не хотят подписывать мирный договор с Азербайджаном. В таком случае мы будем вести свою политику сообразно этому. Если Армения готова к этому, если она готова признать территориальную целостность Азербайджана, которая признана всем миром, то тогда, конечно же, в регион придет долгосрочный мир. Мы хотим этого. В то же время для достижения этого сейчас на столе есть конкретные предложения - открытие дорог, создание Зангезурского коридора, восстановление всех торговых связей. То есть, обеспечение после долгого перерыва мира на Южном Кавказе отвечает нашим интересам. Считаю, что это отвечает и интересам Армении. Потому что Зангезурский коридор будет служить и их интересам. Они смогут наладить железнодорожное сообщение и с Ираном, и с Россией. На сегодняшний день такой связи нет, и новые возможности появятся и для них.

Однако ультранационализм, тюркофобия, азербайджанофобия, исламофобия настолько отравили умы людей и правящих кругов в Армении, что они даже если захотят, не могут сказать об этом. Общество и власти в Армении сейчас, естественно, находятся в очень сложном психологическом состоянии. Потому что их 30-летние идеологические устои были разгромлены, мифология полностью разрушена. Мы за 44 дня разнесли в пух и прах миф о «победоносной» армянской армии. Их территориальные притязания были уничтожены.

- На самом деле вы за 44 дня вернули земли, которые они оккупировали за 5 лет.

- Да, конечно, в очень сложных условиях. Вы сейчас поедете и увидите. Они построили шесть линий укрепления, оборонительную полосу, пройти которые требовало большого мастерства, героизма. Наши военные шли на смерть. Кроме того, география, рельеф этого региона также были благоприятными для них, потому что они разместились в горах, взяли все высоты, а мы должны были идти снизу. Вы сейчас поедете и в Шушу, увидите, что взятие Шуши считается чудом.

- Я собирался спросить Ваше мнение и об этом. Потому что в связи с Шушой было особое завещание Вашего отца.

- Завещание моего отца касалось не только Шуши, но и всех земель, которые в то время находились под оккупацией. После взятия Шуши я посетил могилу отца и сказал, что выполнил его завещание. Я пережил, возможно, один из самых счастливых дней в своей жизни. Шуша, конечно же, родной, дорогой город для каждого азербайджанца, носит большой символический смысл. Неслучайно я объявил Шушу Культурной столицей Азербайджана. Однако и все другие города дороги для меня и для азербайджанского народа так же, как Шуша. Каждая пядь земли – это наша земля, и мы должны были их освободить. Это был наш долг перед народом, перед историей, перед грядущими поколениями, и мы с честью выполнили этот долг.

- Ранее Вы сказали о Зангезуре. Может ли открытие там коридора усилить экономические связи и с Турцией?

- Конечно, открытие этого коридора служит многим целям. Азербайджан соединится с Турцией новым транспортным проектом. Как вам известно, четыре года назад в Баку состоялось официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Благодаря этой железной дороге мы соединились с Турцией. А Зангезурский коридор станет вторым направлением соединения. Таким образом, для нас появятся новые возможности. В то же время Азербайджан соединится железной дорогой и со своей неотъемлемой частью – Нахчыванской Автономной Республикой. Одновременно мы требуем, чтобы была проложена и автомобильная дорога – на территории находящегося под контролем Армении Западного Зангезура, в Мегринском регионе. Потому что это обязательно нужно.

К сожалению, Армения возражает против этого. До последних дней возражала против открытия Зангезурского коридора. Просто несколько дней назад там появилось позитивное мнение, что и они не возражают. Однако для полного функционирования Зангезурского коридора должны быть и железная дорога, и автомобильная дорога. Сев в Баку в автомобиль, мы можем спокойно проехать оттуда в Турцию и Нахчыван.

В то же время это будет новой возможностью и для стран региона. Турция сможет перевозить свои товары в Среднюю Азию более коротким, альтернативным путем. Таким образом, это может стать новым транспортным проектом Евразии. Мы уже выдвинули это как инициативу. И назвали этот коридор Зангезурским коридором тоже мы. Это уже вошло в международный лексикон. Я знаю, что Европейский Союз очень позитивно относится к этому вопросу. Во время недавнего визита в Баку президента Совета Европейского Союза господина Шарля Мишеля мы провели широкий обмен мнениями по этому вопросу, и они, естественно, также очень поддерживают этот проект.

То есть, это будет новой возможностью и для Турции, и для Азербайджана, и для региона, в том числе и для Армении. Я уже сказал, что этой железной дорогой они могут создать сообщение с Россией и Ираном. Потому что строительство железной дорогой между Арменией и Ираном – это вопрос, который обсуждается, наверное, 20 лет, но в реальности пока ничего нет. Потому что этот проект требует по меньшей мере 3 миллиардов долларов. Но территорию Нахчывана – между Нахчываном и Ираном уже есть железнодорожная линия – они могут использовать.

- Есть и другой важный коридор – Лачинский. Есть утверждения, я хочу спросить Вас соответствуют ли они действительности. Утверждают, что «министр иностранных дел Армении перебрасывает солдат в Карабах по Лачинскому коридору». Соответствуют ли действительности эти утверждения?

- Конечно, к сожалению, это правда. Мы зафиксировали это недавно. Несколько дней назад наше Министерство обороны выступило с официальным заявлением о том, чтобы этому был положен конец. На территории, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, не могут отправляться оружие и военные из Армении. Это противоречит трехстороннему Заявлению от 10 ноября. К сожалению, это продолжается по сегодняшний день. Мы несколько раз в устной форме высказывали свои претензии. Однако результата не было, поэтому мы заявили об этом официально.

Лачинский коридор перед нашими глазами. Находясь в Шуше, вы можете увидеть Лачинский коридор. Там есть место, где сверху видны все автомобили. Расстояние оттуда, наверное, 10 метров. У нас там, естественно, есть технические средства, камеры. Мы наблюдаем и за происходящим в Лачинском коридоре и регионах, находящихся под контролем российских миротворческих сил. С точностью знаем количество автомобилей, едущих в Ханкенди. Недавно в нашей прессе была дана информация по этому вопросу, в том числе указывалось, что за последний месяц – с 11 июля по 8 августа - около 5 тысяч человек уехали из Ханкенди в сторону Армении и не вернулись. То есть, оттуда выехали 20 тысяч человек, а въехали 15 тысяч. Значит, мы знаем вплоть до численности людей. Конечно, этому должен быть положен конец. Потому что никакой логической основы этого нет. Что, Армения готовится к новой войне?! Если так, тогда мы примем упреждающие меры. Я это говорил, хочу сказать еще раз, если армянский фашизм вновь попытается поднять голову, то мы еще раз разобьем ему голову. Поражение во Второй Карабахской войне должно стать им уроком.

- Сейчас меняется ситуация и на Южном Кавказе. В связи с этим обсуждается формат «3+3». Как Вы на это смотрите?

- Я смотрю положительно. Неоднократно обсуждал этот вопрос с моим дорогим Братом уважаемым Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и наши позиции совпадают. Мы поддерживаем этот формат и надеемся, что к нему присоединятся и другие страны. Я знаю, что грузинская сторона к этому не готова, потому что между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Это позиция Грузии и мы должны относиться к ней с уважением. Но, несмотря на это, для регионального сотрудничества, обеспечения стабильности и сведения в будущем к минимуму риска войны связи между странами региона очень важны. Здесь могут обсуждаться и конкретные проекты. Потому что это не просто политическая инициатива. Здесь могут быть в первую очередь открытие Зангезурского коридора и других путей, - потому что речь идет не только о Зангезурском коридоре, - другие наши транспортные проекты с Арменией. После этого восстановление торговых связей, обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе. То есть, все это очень важные вопросы. Потому что мы уже выполнили свою историческую миссию. Нам не нужна новая война. Армян, которые живут на территории, находящейся под контролем российской миротворческой миссии, мы считаем сбившимися с пути гражданами Азербайджана. Их не так много. Согласно точной информации, менее 25 тысяч. Конечно, они также должны интегрироваться в азербайджанское общество. Азербайджан - многонациональная, многоконфессиональная страна, здесь живут многие народы, живут как единая семья, в том числе живут и армяне. Сегодня в Баку есть и армяне.

- Вы поддерживаете и культуру. Здесь есть армянская церковь, которую никто не тронул, которой не нанесено никакого ущерба.

- Да, наоборот, мы ее отремонтировали. Она расположена в центре города. И если кто-то туда пойдет, то увидит, что там хранится около 5 тысяч армянских книг. Но что они сделали с нашими мечетями? Для сравнения скажу, что они разрушили более 60 наших мечетей. Поэтому сегодня армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, обязательно должны быть интегрированы в наше общество, для них это создаст еще большие возможности. В целом, на Южном Кавказе должны быть предприняты первичные шаги для налаживания трехсторонних связей между Азербайджаном, Грузией и Арменией. Мы к этому готовы.

- В настоящее время Карабах занимает очень важную позицию для Азербайджана и других государств. Есть ли у Вас в новой ситуации какие-либо ожидания от России? И каково, на Ваш взгляд, место Ирана в этой ситуации?

- От России наши ожидания заключаются в том, чтобы выполнялись все положения трехстороннего Заявления. Потому что это трехстороннее Заявление подписали руководители Азербайджана, России и Армении, и большая часть его положений уже реализована. Но есть некоторые вопросы, которые все еще остаются открытыми. Наше ожидание заключается в этом. Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, конечно, играет особую роль в этом регионе. Это естественно. Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для безопасности этого региона и предпримет шаги для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению. Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит. Война закончилась. То есть, армянский народ тоже смирился с этой ситуацией. Армянское руководство также смирилось с поражением, и проведенные в Армении последние парламентские выборы показали это. Это невиданная картина в истории, когда руководство, потерпевшее поражение, вновь получает голоса народа. В таком случае, конечно же, вооружение Армении не укладывается ни в какую логику. Мы пока этого не видим, не наблюдаем. Но с российской стороны были некоторые заявления. Несколько дней назад министр обороны России во время встречи с министром обороны Армении сказал, что начался процесс поставок российского вооружения в Армению. Это вопрос, который очень беспокоит. К тому же, новый министр обороны Армении выступил с очень безответственными заявлениями о том, что если азербайджанская сторона хоть на сантиметр нарушит границу Армении, то тогда они откроют огонь. То есть, видимо, Вторая Карабахская война еще не для всех стала уроком. Если так, то мы готовы вновь преподать урок. Поэтому мы надеемся, что Россия не будет вооружать Армению, потому что необходимости в этом нет.

В Ханкенди, территория, находящаяся под контролем российской миротворческой миссии, сейчас безопасная территория. В то же время ситуация на нашей границе с Арменией порой вызывает беспокойство, но в целом она стабильная. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы Россия учла наше беспокойство в этом вопросе. Потому что сколько бы оружия ни передавалось, все равно соотношение сил не изменится. Ведь за последние 30 лет Россия бесплатно передала Армении вооружения на миллиарды долларов, - часть из них сейчас демонстрируется как музейные экспонаты в нашем Парке военных трофеев, - несмотря на это, армянская армия полностью разгромлена. Мы будем выделять на вооружение нашей армии столько средств, сколько нужно, и делаем это. Просто мы считаем, что война уже закончена, в этом нет необходимости. Не мы были и не мы являемся инициаторами процесса перевооружения нашего региона. Надеемся, что и другие партнеры будут предпринимать шаги сообразно этому.

Что касается вашего вопроса, связанного с Ираном, сейчас в этой стране к власти пришло новое руководство. Их политика, связанная с регионом, формируется. Пока назначений не было. Конечно, первое заявление, связанное и с Азербайджаном, и с соседними странами, позитивное. Но, разумеется, нужно время, чтобы новое руководство продемонстрировало свою политику по этому вопросу и в связи с армяно-азербайджанскими отношениями. Мы ждем этого.

- Хочу вновь вернуться к связанному с Россией вопросу, о котором Вы говорили. На самом деле одной из причин Победы во Второй Карабахской войне была демонстрация Азербайджаном правильной позиции. На протяжении последних 30 лет Азербайджан развивал свой оборонный потенциал и боеспособность армии, в тоже время не демонстрировал неверной позиции так, как это делала Армения. Демонстрировал очень терпеливую и сдержанную позицию. Как Вы думаете, повлиял ли и этот фактор на завоевание этой Победы?

- Конечно, здесь сыграли роль многие факторы. В первую очередь, конечно же, решимость нашего народа, его непримиримая позиция и наша политика. Потому что я уже около 18 лет являюсь президентом и все эти годы говорил, что мы любой ценой должны освободить свои земли и сделаем это. Просто мы должны были сделать это в правильный момент, и сделали. Мы не могли допустить ошибку. Потому что это - историческая ответственность, поэтому своевременно сделанные шаги привели вот к таким результатам. Непримиримый дух народа, конечно же, является одним из основных факторов. Потому что мы не забыли Карабах. Даже дети, не видевшие Карабаха и родившиеся в палаточных городках, жили одной мечтой, одной целью: пойти и вернуть свои земли. Именно тысячи таких молодых людей, как они, шли на смерть.

Конечно, одним из основных факторов являются и усиление нашей армии, оружие, техника, вопросы оснащения. В последние годы было закуплено оружие, основанное на самых современных технологиях, и повысился профессионализм нашей армии. Оружие, технологии, конечно, решают многие вопросы. Но на местах землю берет, флаг водружает солдат. Если он идет в бой неохотно, то никакое оружие тебе не поможет. Эти факторы вели нас к Победе. Вся наша военная стратегия и закупка оружия служили одной цели - как нам освободить эти земли с малыми потерями, так и произошло. Никто не мог поверить, что наши потери составили менее 3-х тысяч. Жизнь любого человека ценна, но то, что в этой масштабной операции у нас было всего 2900 шехидов, конечно, показывает, что мы до последнего старались защитить жизнь каждого солдата.

- Есть истории, связанные с геноцидом, которые доставляют боль. Это направлено против человечности. Может ли применение в определенном смысле международного права против Армении помочь решить эту проблему?

- Здесь, конечно, основную роль играют двойные стандарты, потому что Ходжалинский геноцид был совершен на глазах всего мира. Это событие недавней истории. Но многие страны не хотят видеть этого, и всего 13 стран признали Ходжалинскую резню как геноцид. Разумеется, это тоже большое достижение, потому что когда я пришел к власти, число этих стран было равно нулю. То есть, наши усилия, а также проводимая нами правильная пропаганда, образование, выставки, презентации сыграли важную роль в доведении правды о жертвах Ходжалы во многих странах. Конечно, и наши отношения с другими странами. В последние годы мы обрели многих союзников. Но страны, на словах признающие «геноцид армян», признающие этот надуманный «геноцид», не хотят признавать Ходжалинский геноцид. Они принимают сфальсифицированную историю. Понятно, что основной фактор здесь политический. Но реальный геноцид не замечают. Это несправедливость. Мы уже давно живем с этой несправедливостью, привыкли к этому, не удивляемся. Наша основное стремление – добиться своих целей. Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура. Это была историческая миссия. Были мобилизованы все силы. Мы днем и ночью шли к этой цели и достигли ее. Сейчас появились новые цели. Эти цели – закрепить Победу, обеспечить безопасность Азербайджана, восстановить освобожденные территории и не позволить реваншистским силам в Армении поднять голову.

- Это то, что Вы планируете осуществить после Победы. Турция в период Второй Карабахской войны оказала поддержку Азербайджану своими ударными БПЛА.

- Турция оказала поддержку не только ударными БПЛА, но и всесторонне. В первую очередь очень большую и положительную роль сыграли решительные заявления моего дорогого Брата Реджепа Тайипа Эрдогана с первых часов Второй Карабахской войны. Он сказал, что Турция рядом с Азербайджаном, оказывает и будет оказывать политическую и моральную поддержку правому делу Азербайджана. Это имело очень большое значение, потому что удержало многих от вмешательства в вопрос. Невозможно было знать, как поведут себя некоторые страны. Политическая позиция, демонстрируемая некоторыми странами в период Второй Карабахской войны, показывает, что они были на стороне Армении. Они были на стороне злых сил, оккупантов, тиранов, варваров. Никакие разъяснения, никакое основанное на логике слово не влияло на их позицию. Они не хотели видеть реальную действительность и обвиняли нас, словно мы оккупанты. А я говорил, что мы ведем войну на своей земле. Такое право нам дает Устав ООН. Каждая страна может защищать себя и такое право дано Организацией Объединенных Наций. Но, несмотря на это, против нас велась очень грязная клеветническая кампания. Мы знаем, кто стоял за этим. Поэтому заявления Президента и других высокопоставленных лиц Турции – министров обороны, иностранных дел, председателя парламента, конечно, многих удержали. Разумеется, приобретенные у Турции современные вооружения, включая «Байрактары», во многом облегчили наше дело и стали причиной того, что человеческих жертв было не много. Потому что, если бы этого вооружения у нас не было, то, конечно, нам было бы труднее, было бы больше шехидов, это несомненно. Но мы закупили у Турции не только ударные БПЛА, но и другое вооружение – системы «гасырга», военные машины, «кобры». То есть, есть много видов оружия, и этот процесс продолжается. Машаллах, оборонная промышленность Турции развивается очень быстро, и мы, конечно, получаем и будем получать пользу от этого.

- На самом деле была солидарность. К сожалению, в минувшие дни в Турции произошли сильные пожары. Турецкая Республика вела серьезную борьбу с пожарами. Конечно, большую поддержку оказал и Азербайджан. Можем ли мы сказать, что солидарность между двумя странами будет продолжаться и во время стихийных бедствий, в тяжелые времена?

- Конечно, это естественно. То есть, мы говорили это неоднократно. Я не раз говорил, что сегодня в мире нет других таких стран, которые были бы так близки друг другу, как Турция и Азербайджан. Захотите поискать, не найдете, их нет. Это единство, солидарность, братство не на словах, а на деле. Я всегда говорил, что отношения между странами должны быть в делах. Потому что в хорошие дни каждый может говорить красивые слова. Но ты будь рядом в тяжелые дни. Так, как Турция была рядом с нами во время Второй Карабахской войны. Я абсолютно уверен, что если бы не было фактора Турции, то проармянские силы, страны, покровители армян совали бы свой нос и создавали бы нам большие проблемы. Наша солидарность и помощь друг другу естественны. Потому что Турция для нас родная страна, родина, а для вас Азербайджан является родиной. Подписанная мною с моим дорогим Братом Шушинская декларация - вершина этого. То есть, наши отношения поднялись на уровень союзнических. Поэтому, как только мы узнали о пожарах, немедленно начали действовать, направили составы, машины. Я несколько раз говорил по телефону с уважаемым Президентом, и за короткий срок мы отправили и дополнительный состав, и машины. У нас всего один самолет-амфибия, и он, к сожалению, был на ремонте. Я поручил поскорее завершить ремонт, чтобы мы могли его отправить. По плану ремонт должен был продолжаться еще два месяца. Но мы его за неделю привели в рабочее состояние и отправили туда. Мы направили в Турцию 93 пожарные машины, более 700 пожарных. Им не надо было давать каких-то специальных инструкций. Потому что они сами восприняли эту трагедию как собственную и работали там как братья. Слава Аллаху, что, насколько мне известно, пожары уже затухают, и это еще раз продемонстрировало наше единство. Еще раз продемонстрировало, что сотрудничество и солидарность должны быть не на словах. Я не хочу углубляться, но считаю, что турецкий народ в эти дни прекрасно увидел кто есть кто. Хорошие слова, заявления, выражения поддержки от некоторых стран в реальной жизни, к сожалению, себя не проявили.

- Сейчас я здесь. Как Вы только что сказали, чувствую себя как на своей родине. Но мое внимание привлек один прекрасный момент: куда бы мы ни шли, всюду рядом с флагом Азербайджана видим флаг Турции, нас прекрасно принимают. Господин Президент, что Вы думаете об этом? Какой здесь подход? Я очень рада увиденному здесь. В чем основа этого? В наших корнях? Это связано с тем, что у нас единые корни?

- Знаете, это произошло не за один день. Вы сказали мне, что впервые находитесь в Азербайджане. Но если бы вы приехали в прежние времена, то увидели бы, что для нас это естественно. На протяжении всех этих лет мы прилагали очень большие усилия для укрепления турецко-азербайджанского единства. Знаете, в мире много стран со схожей историей, культурой, этническими корнями. Вокруг нас есть страны, языки которых похожи друг на друга, этнические корни которых близки. Но посмотрите, каковы связи между этими странами. Некоторые враждуют друг с другом. То есть, общность истории и этнических корней еще не означает, что эти страны и народы - братские. Это – проявление большой политики. За последние 18 лет и Турцией, и Азербайджаном сформирована единая политика. Еще раньше, во времена моего отца есть его известное изречение: «Одна нация, два государства». Сейчас это все знают. Но некоторым может быть неизвестно, что автором этих слов был Гейдар Алиев. Эти слова сказал он. Эти слова для нас светлый путь. Оставаясь верными этому завещанию, этим словам, мы по всем направлениям усиливаем наши связи, поднимаем их на высокий уровень. В ходе контактов с людьми здесь вы видите, с какой большой любовью они относятся к Турции. Так было всегда. Но во время Второй Карабахской войны это усилилось. Потому что азербайджанский народ прекрасно увидел, кто его настоящий друг и брат. Рядом с нами находились Турция и Пакистан. От некоторых стран мы даже не услышали выражения поддержки. Хотя мы были правы. Еще раз говорю, мы восстанавливали свою территориальную целостность. Поэтому то, что флаги Турции и Азербайджана развеваются рядом, - это естественно. Наше единство тоже вечно. Новое поколение, молодое поколение, ваше поколение должно продолжить наш путь. Потому что мы заложили этот фундамент, наладили все, создали очень сильное союзничество, нерушимое единство. Но политика это такая сфера, над которой надо работать каждый день. Пустот не должно быть, пробелов не должно быть, чтобы никто туда не влез. Потому что есть и такие. Турецко-азербайджанское единство - это уже региональный фактор. Может быть когда-нибудь оно превратится в глобальный фактор, возможно. Потому что сейчас у нас уже формируются союзнические связи с другими странами. Некоторых это беспокоит. Они будут пытаться влезть между нами, постараются совершать провокации, выдумывать небылицы. Поэтому следующее после нас поколение должно идти этим путем. Этот путь должен быть вечным.

- Сегодня мы говорили о Вашем отце Гейдаре Алиеве. Хочу с уважением почтить его память. Искренне, если не перехожу границ, меня очень интересует этот вопрос. Последний вопрос. После Победы у Вас было риторическое выражение: "Ну что, Пашинян?". Со всей искренностью говорю: эти слова всех нас и радовали, и вызывали у нас смех, и трогали. Прекрасное выражение. Это было обращение к общественности. А как Вы переживали радость дома, в личной жизни?

- Знаете, эти слова возникли сами по себе.

- Было ясно, что они шли изнутри.

- Да, шли изнутри. Потому что я сказал слова "Ну что, Пашинян?" не после, а во время войны, а затем они стали, как говорится, "мемом". На самом деле, я действительно вновь хочу задать этот вопрос: Ну так что же, Пашинян?

Скажу вам, что после окончания войны дома Мехрибан ханым попросила: пожалуйста, больше не говори "Ну что, Пашинян?", закончи с этим. Все закончилось, пусть и это закончится.

Естественно, мы радовались. Каждый день мы переживали и радостные, и печальные моменты. Потому что с первых дней войны мы уже завоевали Победу. В первый день войны было освобождено несколько сел, и это воодушевило нашу армию, а нам придало уверенности и веры. Но мы каждый день теряли наших людей, каждый день у нас были шехиды. Эти сообщения, рапорты, которые мне давали каждый день, доставляли нам боль. Каждый умерший - наш сын, жизнь каждого погибшего бесценна. Его жизнь неповторима. Его смерть - трагедия для его близких, родителей, матери, отца, детей. Но в то же время мы переживали победные моменты. То есть, на протяжении этих 44 дней наша жизнь наполовину была печальной, наполовину - радостной. Весь азербайджанский народ верил, что мы это сделаем.

В первые дни войны, знаю, некоторые думали, остановятся или не остановятся, заставят остановиться или не заставят, пойдет ли Ильхам Алиев до конца или не пойдет. Но по ходу войны все увидели, что мы пойдем до конца во что бы то ни стало.

В период войны вместе со словами "Ну что, Пашинян?" я неоднократно говорил: пусть сам Пашинян назовет мне дату, когда уберется с наших земель, и в тот же день мы остановим войну. Так и случилось. 9 ноября он назвал дату, 10 ноября ночью подписал акт о капитуляции. Мы остановились, и вновь сдержали свое слово, не пошли вглубь. То есть, в отличие от армян мы не провели этническую чистку, не совершили военных преступлений, вели войну достойно, не наносили удары по гражданским лицам. Даже армянских солдат без надобности не уничтожали. Через месяц после войны на нашу землю была направлена большая диверсионная группа. Они были арестованы, хотя могли бы быть и уничтожены, потому что они убили 4 наших военных. Но мы их не тронули. То есть, у войны свои правила, и все должно быть достойно. И в войне, и в гражданской жизни, и в быту, и дома, и на работе, и в политике достоинство должно быть основным принципом. Поэтому в нынешних условиях, конечно же, у нас другие планы. Но Вторая Карабахская война останется в истории азербайджанского народа навечно.

- Господин Президент, еще раз благодарю Вас за подробную информацию и за то, что уделили мне время.

- Спасибо, благодарю вас. Хочу выразить особую благодарность CNN Türk, потому что во время Второй Карабахской войны ваши корреспонденты находились в самых горячих точках, под обстрелами с большой самоотверженностью, большой любовью передавали репортажи с места событий. Могу сказать, что во Второй Карабахской войне мы вновь открыли для себя представителей турецкой прессы.

- Да хранит нас Аллах от новых бед. Но что бы ни произошло мы вновь будем рядом с вами. Еще раз благодарю, господин Президент.

- Спасибо. Благодарю.