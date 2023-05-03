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Посол: Интенсивные переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются

Посол: Интенсивные переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются Интенсивные переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 12:39
Посол: Интенсивные переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются

Интенсивные переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил журналистам.

"Всеобъемлющий договор, который планируется подписать между ЕС и Азербайджаном, охватывает множество сфер, поэтому до сих пор интенсивные переговоры продолжаются. Необходимость в подписании договора есть, это понимает и Азербайджан, и ЕС", - заявил Михалко.

По словам посла, Европейский союз уже подписал такого рода соглашение со странами "Восточного партнерства": "Надеемся, что скоро он будет подписан и с Азербайджаном".

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Версия на английском языке Envoy: Intensive negotiations on new Azerbaijan-EU deal continue
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycan və Aİ arasında yeni saziş üzrə intensiv danışıqlar davam edir”

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