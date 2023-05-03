Посол: Интенсивные переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются

Интенсивные переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются.

Интенсивные переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил журналистам.

"Всеобъемлющий договор, который планируется подписать между ЕС и Азербайджаном, охватывает множество сфер, поэтому до сих пор интенсивные переговоры продолжаются. Необходимость в подписании договора есть, это понимает и Азербайджан, и ЕС", - заявил Михалко.

По словам посла, Европейский союз уже подписал такого рода соглашение со странами "Восточного партнерства": "Надеемся, что скоро он будет подписан и с Азербайджаном".