Интенсификация диалога увеличивает надежды на мир, но поведение Армении способствует напряженности

Хотя интенсификация диалога увеличивает надежды на мир, поведение Армении способствует сохранению напряженности.
Об этом Report заявила депутат Милли Меджлиса Кёнуль Нуруллаева.
По ее словам, когда министры иностранных дел Азербайджана и Армении в очередной раз встретились в Вашингтоне, Армения вновь устроила провокацию: "Эта провокация является попыткой отвлечь внимание от главной цели переговоров в Вашингтоне. Известно, что на переговорах в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией состоялся обмен мнениями по основным направлениям процесса нормализации, а также по вопросам региональной безопасности. В этом контексте было еще раз подчеркнуто, что Армения не выполняет свои обязательства. Армянские провокации еще раз показывают, что незаконные вооруженные формирования не покинули территорию Азербайджана, а продолжающиеся военно-политические провокации наносят ущерб мирным усилиям".
Депутат напомнила, что ВС Армении вчера одновременно обстреляли позиции Азербайджана в направлении Сядяряка, Кяльбаджара и Шуши: "Интенсивность этих провокаций не случайна, и вполне естественно, что Вооруженные силы Азербайджана принимают ответные меры. Президент Ильхам Алиев также заявил, что на каждую провокацию против нас дается достойный ответ - военный или политический. Очередная провокация армян также получила достойный ответ посредством операции "Возмездие", по итогам которой были уничтожены 5 членов незаконных вооруженных формирований. Очевидно, что основным фактором дестабилизации в регионе являются Вооруженные силы Армении. Политическое руководство Армении занято тем, что сбивает с толку международное сообщество. Никол Пашинян пытается отвлечь внимание от напряженности, создаваемой его страной, призывая мировое сообщество предпринять практические шаги для обеспечения прав и безопасности карабахского населения. Реинтеграция карабахских армян - это внутреннее дело Азербайджана. Как и на всех платформах, на переговорах в Вашингтоне официальный Баку представил принципиальную позицию по этому вопросу".