Алиев: Интеллектуальный потенциал Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций

Уровень участников и интеллектуальный потенциал Глобального Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций.
Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.
Глава государства отметил, что это - отражение очень продуманной и продуктивной деятельности сопредседателей и всего совета Международного центра Низами Гянджеви.
Он подчеркнул, что в форуме участвуют более 350 участников из более чем 60 стран.