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Алиев: Интеллектуальный потенциал Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций

Алиев: Интеллектуальный потенциал Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций Уровень участников и интеллектуальный потенциал Глобального Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 10:34
Алиев: Интеллектуальный потенциал Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций

Уровень участников и интеллектуальный потенциал Глобального Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

Глава государства отметил, что это - отражение очень продуманной и продуктивной деятельности сопредседателей и всего совета Международного центра Низами Гянджеви.

Он подчеркнул, что в форуме участвуют более 350 участников из более чем 60 стран.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Intellectual potential of Baku Global Forum is in line with leading international conferences
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qlobal Bakı Forumunun intellektual səviyyəsi digər beynəlxalq konfransların səviyyəsinə uyğundur"

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