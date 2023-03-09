Алиев: Интеллектуальный потенциал Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций

Уровень участников и интеллектуальный потенциал Глобального Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций.

Уровень участников и интеллектуальный потенциал Глобального Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

Глава государства отметил, что это - отражение очень продуманной и продуктивной деятельности сопредседателей и всего совета Международного центра Низами Гянджеви.

Он подчеркнул, что в форуме участвуют более 350 участников из более чем 60 стран.