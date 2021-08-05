Инструктор самолета-амфибии МЧС: Останемся в Турции до полного тушения пожаров

"Сегодня, в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, мы направляемся в Турцию, в аэропорт Даламан, для тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения. Будем работать на этих территориях".

"Сегодня, в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, мы направляемся в Турцию, в аэропорт Даламан, для тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения. Будем работать на этих территориях".

Как сообщает Report, об этом сказал бортинженер-инструктор вылетевшего из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева для тушения пожаров в Турции самолета-амфибии "Бе-200ЧС" Джавид Гахраманов.

Он отметил, что направленная из Азербайджана очередная группа пока будет участвовать в тушении пожаров на территории Даламана: "Мы вернулись в Азербайджан на один день для технического осмотра. И лично по поручению президента мы снова возвращаемся туда. Мы будем работать там до полного тушения пожаров. В зависимости от масштабов распространения огня нас могут отправить на другие территории. Мы готовы к любой ситуации", - сказал Гахраманов.

"Самолет-амфибия "Бе-200ЧС" за 25 секунд может забрать 12 тонн воды. Он показал свою эффективность, мы его использовали в Азербайджане и других странах. Во всех случаях работа по тушению пожаров была успешной", - добавил Дж.Гахраманов.