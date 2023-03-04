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Иностранные журналисты посетили места ракетных обстрелов в Гяндже

Иностранные журналисты посетили места ракетных обстрелов в Гяндже Группа иностранных журналистов, которая прибыла в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, после однодневного визита в Агдам прибыла в Гянджу и посетила места, подвергшиеся ракетным ударам со стор
Внешняя политика
4 марта 2023 г. 09:58
Иностранные журналисты посетили места ракетных обстрелов в Гяндже

Группа иностранных журналистов, которая прибыла в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, после однодневного визита в Агдам прибыла в Гянджу и посетила места, подвергшиеся ракетным ударам со стороны Армении.

Как передает Report, зарубежным журналистам была рассказана история данных трагичных событий. Они своими глазами увидели последствия военных преступлений, совершенных против невинных мирных жителей.

"Здесь раньше был парк для отдыха, жилой квартал. Армянские вооруженные силы намеренно начали обстрелы в час ночи, когда все спали",- рассказал журналистам представитель исполнительной власти города Гянджи Ядигяр Бадалов.

Он также провел гостей к стендам с фотографиями жертв и рассказал, что в результате этих ракетных атак в октябре 2020 года погибли 26 человек, среди которых 10 женщин и 6 детей, еще больше 130 человек были ранены.

Я.Бадалов также подчеркнул, что в ближайшее время на этой территории начнется строительство музея-мемориала жертв ракетных атак.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarici jurnalistlər Gəncədə raket hücumlarına məruz qalmış ərazilərdə olublar
Версия на английском языке ФотоForeign journalists visit sites of rocket attacks in Ganja

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