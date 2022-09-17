Иностранные журналисты посетили Шушу

Группа иностранных журналистов побывала в Шуше.

Группа иностранных журналистов побывала в Шуше.

Как сообщает Report, представители иностранных СМИ посетили на центральной площади Шуши расстрелянные армянами памятники Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

Затем журналисты посетили мечеть Ашагы Гевхарага, караван-сарай и стены Шушинской крепости.

До сведения гостей было доведено, что во время оккупации армяне осквернили памятники, хотели перевезти их в Армению и переплавить. Однако по инициативе великого лидера Гейдара Алиева эти памятники были выкуплены у Армении и доставлены в Азербайджан, где хранились во дворе Музея искусств в Баку. После освобождения Шуши от армянской оккупации памятники были возвращены на прежние места.