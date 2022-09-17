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Иностранные журналисты посетили Шушу

Иностранные журналисты посетили Шушу Группа иностранных журналистов побывала в Шуше.
Внешняя политика
17 сентября 2022 г. 17:55
Иностранные журналисты посетили Шушу

Группа иностранных журналистов побывала в Шуше.

Как сообщает Report, представители иностранных СМИ посетили на центральной площади Шуши расстрелянные армянами памятники Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

Затем журналисты посетили мечеть Ашагы Гевхарага, караван-сарай и стены Шушинской крепости.

До сведения гостей было доведено, что во время оккупации армяне осквернили памятники, хотели перевезти их в Армению и переплавить. Однако по инициативе великого лидера Гейдара Алиева эти памятники были выкуплены у Армении и доставлены в Азербайджан, где хранились во дворе Музея искусств в Баку. После освобождения Шуши от армянской оккупации памятники были возвращены на прежние места.

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Версия на английском языке Foreign journalists visit Shusha 
Версия на азербайджанском языке Xarici jurnalistlər Şuşa ilə tanış olublar

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