Иностранные путешественники посетили комплекс Имарат в Агдаме

Продолжается визит в освобожденный от оккупации Карабах и Восточный Зангезур 30 членов турецкого клуба путешественников. После завершения поездки в Шушу гости посетили мавзолеи и резиденцию карабахских ханов – комплекс Имарат в освобожденном от оккупации

Продолжается визит в освобожденный от оккупации Карабах и Восточный Зангезур 30 членов турецкого клуба путешественников. После завершения поездки в Шушу гости посетили мавзолеи и резиденцию карабахских ханов – комплекс Имарат в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Как сообщает Report, гостям была предоставлена информация о комплексе Имарат.

Путешественники были проинформированы о жизни Хуршидбану Натаван и Панахали хана, а также об использовании мавзолеев в качестве хлева во время армянской оккупации.