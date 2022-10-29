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Иностранные путешественники посетили комплекс Имарат в Агдаме

Иностранные путешественники посетили комплекс Имарат в Агдаме Продолжается визит в освобожденный от оккупации Карабах и Восточный Зангезур 30 членов турецкого клуба путешественников. После завершения поездки в Шушу гости посетили мавзолеи и резиденцию карабахских ханов – комплекс Имарат в освобожденном от оккупации
Внешняя политика
29 октября 2022 г. 17:55
Иностранные путешественники посетили комплекс Имарат в Агдаме

Продолжается визит в освобожденный от оккупации Карабах и Восточный Зангезур 30 членов турецкого клуба путешественников. После завершения поездки в Шушу гости посетили мавзолеи и резиденцию карабахских ханов – комплекс Имарат в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Как сообщает Report, гостям была предоставлена информация о комплексе Имарат.

Путешественники были проинформированы о жизни Хуршидбану Натаван и Панахали хана, а также об использовании мавзолеев в качестве хлева во время армянской оккупации.

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Версия на английском языке ФотоInternational travelers visit Imarat Complex in Aghdam 
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli səyyahlar Ağdamda İmarət kompleksinə baş çəkiblər

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