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Иностранные дипломаты примут участие в тренинге в Баку

Иностранные дипломаты примут участие в тренинге в Баку Сегодня в Баку начал свою работу международный тренинг “Программа внешней политики для иностранных дипломатов - 2023”, организованный совместно Азербайджанским агентством содействия международному развитию (AlDA) и Университетом ADA при Министерстве иност
Внешняя политика
12 июня 2023 г. 18:15
Иностранные дипломаты примут участие в тренинге в Баку

Сегодня в Баку начал свою работу международный тренинг “Программа внешней политики для иностранных дипломатов - 2023”, организованный совместно Азербайджанским агентством содействия международному развитию (AlDA) и Университетом ADA при Министерстве иностранных дел.

Как сообщает Report, в программе, направленной на развитие человеческого капитала и укрепление сотрудничества на международном уровне, принимают участие дипломаты из 22 стран (Италия, Мальта, Греция, Черногория, Сербия, Россия, Польша, Грузия, Кыргызстан, Туркменистан, Индия, Таиланд, Гана, Камбоджа, Кения, Сьерра-Леоне, Гайана, Нигерия, Эфиопия, Тимор-Лесте, Куба и Аргентина).

Предполагается, что тренинг продлится до 24 июня. В рамках программы также планируется проведение ознакомительных встреч в ряде государственных учреждений, а также посещение историко-культурных достопримечательностей.

Напомним, что программа, которая в этом году организована в 6-й раз, реализуется с 2018 года. За прошедшие годы в программе приняли участие 74 иностранных дипломата из 46 стран.

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Версия на английском языке ФотоAdvanced Foreign Service Program for Foreign Diplomats kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar Bakıda ixtisasartırma təlimi keçəcəklər

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