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Иностранные дипломаты посетили Шушу

Иностранные дипломаты посетили Шушу Для 14 иностранных дипломатов, являющихся участниками международного курса “Программа внешней политики для иностранных дипломатов - 2022”, организованного Агентством помощи международному развитию (AlDA) совместно с программами повышения квалификации Инст
Внешняя политика
13 июня 2022 г. 18:10
Иностранные дипломаты посетили Шушу

Для 14 иностранных дипломатов, являющихся участниками международного курса “Программа внешней политики для иностранных дипломатов - 2022”, организованного Агентством помощи международному развитию (AlDA) совместно с программами повышения квалификации Института развития и дипломатии при Министерстве иностранных дел и Университете АДА, была организована специальная программа визита в Шушу.

Как сообщает Report со ссылкой на Университет АДА, в ходе визита иностранные гости ознакомились с тяжелыми последствиями оккупации на освобожденных территориях, с населенными пунктами и историко-культурными памятниками, разрушенными в результате варварства, совершенного против материально-культурного и исторического наследия азербайджанского народа.

В программе, направленной на развитие человеческого капитала и укрепление сотрудничества на международном уровне, участвуют 14 иностранных дипломатов из 11 стран (Албания, Бурунди, Чад, Габон, Казахстан, Венгрия, Марокко, Румыния, Парагвай, Шри-Ланка и Конго).

В рамках двухнедельной программы для участников организуются презентации и лекции профессиональных дипломатов, представляющих Министерство иностранных дел, специалистов и преподавателей Университета АДА, а также депутатов, представителей таких структур, как Министерство экономики, Министерство экологии и природных ресурсов, SOCAR, ANAMA, Фонд возрождения Карабаха, Центр анализа международных отношений, Служба ASAN и Бакинский международный морской торговый порт.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar Şuşaya səfər edib

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