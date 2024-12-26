Иностранные дипломаты посетили посольство Азербайджана в Вашингтоне

20:51

В посольстве Азербайджана в Вашингтоне был приспущен государственный флаг в связи с днем траура по жертвам крушения пассажирского самолета AZAL в Актау.

Как сообщает американское бюро Report, официальные лица США, представители местной общественности и дипломатического корпуса в Вашингтоне выражают соболезнования в связи с трагедией.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря 2024 года объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.