Иностранные дипломаты ознакомились со строительством тоннеля на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша

19:03

Представители дипломатического корпуса, действующего в Турции и аккредитованного в Азербайджане, в том числе послы зарубежных стран и представители международных организаций 26 августа ознакомились с находящимся на завершающем этапе строительством тоннеля на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Как сообщает Report , специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Эйюб Гусейнов предоставили иностранным дипломатам информацию, что "Дорога Победы" (Zəfər yolu) была построена в кратчайшие сроки, а также рассказали о проделанной работе на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Было отмечено, что автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 81,6 километра строится в соответствии с I технической категорией. Так, первый, 48-километровый участок дороги состоит из шести полос, а 48-81,6-километровый участок – из четырех полос движения. Ширина земляного полотна составляет 29,5 и 21,5 метра соответственно.

Вдоль дороги строится 30 подземных переходов, 7 мостов, 7 тоннелей и 9 виадуков. Туннели условно названы T1A (3303 м), T1 (351,5 м), T2 (550 м), T3 (681,5 м), T4 (570 м), T5 (478,5 м) и T6 (526 м).

До сведения гостей было доведено, что работы по строительству тоннелей Т4, Т5 и Т6 находятся на завершающей стадии.

Также было отмечено, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях реализуются 18 проектов по строительству автомобильных дорог.