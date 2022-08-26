О нас

Иностранные дипломаты ознакомились со строительством тоннеля на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша

Иностранные дипломаты ознакомились со строительством тоннеля на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша 19:03
Внешняя политика
26 августа 2022 г. 19:43
Иностранные дипломаты ознакомились со строительством тоннеля на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша

Представители дипломатического корпуса, действующего в Турции и аккредитованного в Азербайджане, в том числе послы зарубежных стран и представители международных организаций 26 августа ознакомились с находящимся на завершающем этапе строительством тоннеля на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Эйюб Гусейнов предоставили иностранным дипломатам информацию, что "Дорога Победы" (Zəfər yolu) была построена в кратчайшие сроки, а также рассказали о проделанной работе на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Было отмечено, что автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 81,6 километра строится в соответствии с I технической категорией. Так, первый, 48-километровый участок дороги состоит из шести полос, а 48-81,6-километровый участок – из четырех полос движения. Ширина земляного полотна составляет 29,5 и 21,5 метра соответственно.

Вдоль дороги строится 30 подземных переходов, 7 мостов, 7 тоннелей и 9 виадуков. Туннели условно названы T1A (3303 м), T1 (351,5 м), T2 (550 м), T3 (681,5 м), T4 (570 м), T5 (478,5 м) и T6 (526 м).

До сведения гостей было доведено, что работы по строительству тоннелей Т4, Т5 и Т6 находятся на завершающей стадии.

Также было отмечено, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях реализуются 18 проектов по строительству автомобильных дорог.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolu üzərində tikintisi yekunlaşmaqda olan tunellə tanış olublar

Самое читаемое

В Днепре слышны мощные взрывы
В Днепре слышны мощные взрывы
20 августа 2022 г. 11:11
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
21 августа 2022 г. 02:40
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
21 августа 2022 г. 17:02
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
22 августа 2022 г. 09:59
Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана
Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана
22 августа 2022 г. 17:21
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
23 августа 2022 г. 07:24
SOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании
ФотоSOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании
24 августа 2022 г. 21:03
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
26 августа 2022 г. 13:30
Дочь Александра Дугина погибла во взорванном в Подмосковье автомобиле
ФотоДочь Александра Дугина погибла во взорванном в Подмосковье автомобиле
21 августа 2022 г. 02:49
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
21 августа 2022 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi